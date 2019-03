Uma viagem no Instagram pelas obras de Arata Isozaki

Com 87 anos, o japonês Arata Isozaki acaba de vencer a maior distinção mundial do universo da arquitectura. O Prémio Pritzker de 2019 foi-lhe agora atribuído e é o corolário de uma carreira longa e prolífica — são mais de cem os seus projectos de obra construída, um pouco por todo o mundo. Como o Estádio Olímpico de Barcelona (1992), o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, a sala insuflável de concertos Ark Nova (2013), o Centro Nacional de Convenções do Qatar (2011), a Sala de Concertos de Quioto (1995) ou o museu Domus. Casa del Hombre, na Corunha, o seu preferido. Muitos dos seus edifícios, de linhas surpreendentes e mutantes, estão espalhados pelo Instagram. Fomos à etiqueta #arataisozaki espreitar e percorrer o trabalho de um arquitecto "vital", "visionário", refrescante e pronto a derrubar alicerces.

