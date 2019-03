Papa agradeceu, mas (ainda) não aceitou o repto para ser vegan na Quaresma

O Papa Francisco agradeceu o desafio que lhe foi lançado pela norte-americana Genesis Butler: ser vegan durante os 40 dias que antecedem a Páscoa cristã. Já não se espera que o aceite, pelo menos por inteiro, uma vez que a Quaresma começa nesta quarta-feira. Espera-se, sim, que se disponha a experimentar uma refeição vegan e a discutir os benefícios desse estilo de vida para o planeta.

A resposta de Francisco está assinada pelo assessor para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, Monsenhor Paolo Borgia: "Sua Santidade, o Papa Francisco, recebeu a sua carta e pediu-me que lhe agradecesse. Ele valoriza as preocupações acerca do cuidado com o mundo, a nossa Casa Comum, que a levaram a escrever-lhe. O Santo Padre lembrar-se-á de si nas suas orações e enviar-lhe-á a sua bênção.”

Genesis tem 12 anos e deixou de comer carne e peixe aos quatro anos, depois de perceber que os nuggets que a deliciavam eram feitos a partir de carne de galinha. Volvidos dois anos, decidiu excluir tudo o que é de origem animal da sua dieta, como ovos, leite ou mel. Desde essa altura, procura inspirar outros a adoptar esse estilo de vida.

Em Fevereiro, a rapariga esteve no Vaticano, em Itália. Entregou a um intermediário uma carta, desfiando o Papa a abster-se de todos os produtos de origem animal durante a Quaresma e a juntar-se à campanha Million Dollar Vegan – se aceitasse, a Blue Horizon International Foundation doaria um milhão de dólares, isto é, 875 mil euros, a uma ou mais instituições de solidariedade social à sua escolha. E assistiu a uma audiência papal, na qual perguntou directamente a Francisco se aceitava tornar-se vegano durante a Quaresma, o que o levou a sorrir.

Depois de receber essa resposta, Genesis Butler gravou-lhe uma nova mensagem vídeo: "Vossa Santidade, sinto-me verdadeira e humildemente agradecida pelo seu reconhecimento do meu pedido de celebrar uma Quaresma vegana. Muito obrigada pela sua bênção e por me manter nos seus pensamentos e orações. É mais importante para mim do que consigo expressar em palavras.”

A Million Dollar Vegan mudou de estratégia, diz Rita Parente, porta-voz em Portugal da campanha lançada por Matthew Glover e Jane Land, com o objectivo de “combater as alterações climáticas através de uma mudança na dieta, despertar a atenção para o sofrimento dos animais de criação, demonstrar a relação entre a agricultura animal e a fome mundial, a desflorestação e a extinção de espécies e mostrar como a nossa saúde pode ser afectada pelos alimentos que escolhemos comer”. Já não é possível ter o Papa a fazer uma Quaresma vegana, mas nada obsta que experimente e que discuta.

No vídeo, Genesis Butler já dá passos nessa nova direcção. "Vossa Santidade, se não for pedir muito, posso pedir humildemente uma oportunidade para me sentar e compartilhar consigo uma refeição vegana, em qualquer momento da Quaresma?”, pede. “Será uma enorme honra para mim e para todos na comunidade vegana ter uma audiência com a Vossa Santidade e receber as suas bênçãos em pessoa. Aguardando ansiosamente a sua resposta. Respeitosamente, Genesis."

O objectivo não é a Quarema vegana. O objectivo é ganhar o Papa para a causa. A campanha Million Dollar Vegan lançou uma petição a apelar a Francisco para combater as alterações climáticas com uma mudança de dieta. Até agora, a petição já foi assinada por quase 85 mil pessoas.

O Papa não é indiferente. Pelo contrário. Em 2015, escreveu uma encíclica inteira sobre a protecção do planeta, abordando temas como o clima, a biodiversidade, a poluição, a energia ou os resíduos. “Existe um consenso científico muito consistente que indica que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático”, escreveu. O clima “é um bem comum, de todos e para todos”.

No documento, intitulado Laudato Si’, Francisco não faz qualquer elogio ao vegetarianismo. Assume, sim, que, para salvaguardar o planeta, a humanidade tem de mudar alguns hábitos de produção e de consumo. E faz uma chamada de atenção para o risco de extinção de algumas espécies, alegando que animais e vegetais não são apenas “recursos exploráveis”, têm também “um valor em si”.

"Estamos verdadeiramente gratos pelo facto de o Papa Francisco ter tido tempo para responder à questão da Genesis, mas estamos agora a pedir educadamente que a Sua Santidade tome medidas para abordar as questões das alterações climáticas, perda de biodiversidade, extinção de espécies, sofrimento animal e fome no mundo – todas ligadas à pecuária – ao encontrar-se com Genesis e ao celebrar uma Quaresma vegana”, reagiu Matthew Glover, CEO da Million Dollar Vegan. Matthew Glover e Jane Land também fundaram a campanha Veganuary, que desafia as pessoas a serem vegan durante o mês de Janeiro.

A campanha desenvolve-se em 15 países e inclui um kit em 17 línguas que ajuda a fazer a transição de uma omnívora comum para uma dieta vegan. E é apoiada por figuras internacionais, como Paul McCartney, Brigitte Bardot e Yann Arthus-Betrand, e nacionais, como Rita Blanco e Ana Galvão.