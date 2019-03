Governo de Maduro expulsa embaixador alemão

O Governo de Nicolás Maduro anunciou esta quarta-feira a expulsão do embaixador alemão na Venezuela, acusando-o de interferência em questões internas do país.

O diplomata, Daniel Kriener, tem um prazo de 48 horas para sair da Venezuela, ainda segundo as autoridades de Caracas.

“A Venezuela considera inaceitável que um diplomata estrangeiro tenha, no seu território, um papel público mais perto do de um líder político alinhado com a agência conspirativa dos sectores extremistas da oposição venezuelana”, disse o Governo em comunicado.

Daniel Kriener fez parte de um grupo de diplomatas da União Europeia que foi receber o líder da oposição e auto-proclamado Presidente, Juan Guaidó, ao aeroporto de Caracas, na segunda-feira. Mais de 50 países, incluindo os da União Europeia, reconheceram Guaidó como presidente.

Entre os embaixadores europeus estava o de Portugal, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro, confirmaram fontes diplomáticas à agência Lusa.