Bolsonaro denuncia excessos do Carnaval através de vídeo explícito

Jair Bolsonaro voltou a concentrar em si as atenções, depois de publicar um vídeo na rede social Twitter a denunciar aquilo que considera ser o deboche dos festejos do Carnaval nesta altura do ano.

“Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento…”, escreveu Bolsonaro esta terça-feira, na publicação do Twitter. No vídeo em questão vêem-se dois homens a dançar em cima de uma paragem de autocarro, protagonizando depois cenas explícitas.

“É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”, acrescentou Bolsonaro à publicação. “Comentem e tirem suas conclusões”, terminou.

O líder brasileiro criticou o comportamento libertino da população durante o Carnaval — uma das alturas do ano mais queridas e celebradas pelos brasileiros — e as reacções ao vídeo não demoraram a chegar, revelando o desacordo dos brasileiros em relação às críticas apontadas por Bolsonaro.

Mara Telles, uma cientista política brasileira, citada pelo New York Times, sugeriu que a publicação do Presidente poderá ter violado a lei que impede oficiais eleitos de agirem de uma forma que é “incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo”.

O jornalista Fábio Pannunzio repreendeu Bolsonaro através do Twitter por ter exposto a sua neta de seis anos e um número incontável de crianças brasileiras ao vídeo polémico. “Quero ver como o Presidente da República vai explicar o que elas viram”, afirmou.

Apesar das críticas recebidas, alguns apoiantes de Bolsonaro congratularam a atitude do Presidente. “Parabéns Presidente por denunciar o crime de atentado ao pudor”, lê-se no tweet de um apoiante.

No seguimento da polémica, começaram a circular no Twitter as hashtags #ImpeachmentBolsonaro e #BolsonaroTemRazão. O chefe de Estado brasileiro deixou ainda muita gente perplexa ao questionar “o que é golden shower” — termo em inglês que resume o momento captado em vídeo.

O vídeo no Twitter aparece, entretanto, com a indicação de se tratar de um conteúdo explícito.