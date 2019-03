Polícia Judiciária investiga caso de homem baleado e largado em rua do Porto

A Polícia Judiciária vai investigar o caso de um homem que foi deixado baleado numa perna com tiro de caçadeira à porta dos Sapadores de Bombeiros do Porto, na rua da Constituição, disse à Lusa fonte da PSP.

O homem, com 34 anos, foi largado na madrugada desta quarta-feira, pelas 04h45, à porta dos Sapadores de Bombeiros do Porto, com uma bala de caçadeira numa perna, tendo depois sido conduzido para o Hospital de Santo António, Porto, por elementos daquela corporação de bombeiros, disse fonte da PSP.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária para investigação.

Fonte ligada ao processo adiantou à Lusa que o indivíduo baleado terá andado a assaltar em grupo estabelecimentos comerciais na mesma noite na Trofa.