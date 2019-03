Acidente de trabalho faz um ferido grave em Arcos de Valdevez

Um homem, com cerca de 38 anos, sofreu esta quarta-feira queimaduras com "plástico quente" na sequência de um acidente de trabalho numa fábrica do sector automóvel, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo Filipe Guimarães, o trabalhador "sofreu queimaduras de segundo grau em dois dedos da mão esquerda e foi transportado para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

Filipe Guimarães adiantou que o acidente ocorreu na empresa Mora Portugal, de capitais franceses, especializada na injecção de peças técnicas termoplásticas para a indústria automóvel.

O alerta foi dado cerca das 17h04.