Leva-se um inexistente concurso da NASA ao lume e deixa-se o chef Kiko cozinhar lentamente

"Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pela NASA", escrevia Francisco Martins, celebrizado como chef Kiko, no seu Facebook oficial às 18h03 de 26 de Fevereiro, num post ilustrado com uma foto onde surgia a falar com jornalistas e um cachecol da bandeira portuguesa ao pescoço.

"Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pelo Centro de Astrobiologia de Madrid (afiliado da NASA)", escreveu Kiko, editando o texto do post anterior, às 18h16 de 28 de Fevereiro. Descubra as diferenças.

Segundo a revista Sábado, que hoje publicou um artigo sobre o assunto e fez a polémica marciana de Kiko Martins pegar fogo, a alteração dos textos foi efectuada após uma "primeira abordagem por email ao chef, a que se seguiu uma conversa ao telefone". O chef terá dito à revista que iria comentar o assunto no dia seguinte, mas "poucas horas depois foi à sua página de Facebook (e de Instagram) alterar o post" inicial.

NASA? Marte? Batatas?

A verdade é que a vitória de Kiko num concurso, no final de Fevereiro, é real, como a Fugas noticiou aqui, mas tratava-se, como se referia logo à entrada, mais terra-a-terra, sem NASA directamente metida ao barulho nem certezas de a receita "ir" a Marte: "Chef Kiko vence concurso internacional do Centro de Astrobiologia espanhol. O prato 'parece' Marte e até inclui bacalhau e chouriço". No artigo, foca-se a ligação do centro à NASA, mas não o patrocínio desta ao concurso, referindo-se que a iniciativa “La Patata Marciana" (A batata marciana) se destinava "a escolher a melhor receita a ser confeccionada numa futura missão a Marte”. Adiantava-se que se tratava de “um exercício de criatividade que alia a arte culinária com o conhecimento científico”, que contava com o apoio de vários organismos espanhóis e internacionais, incluindo o Centro Internacional da Batata ou o Instituto de Técnica Aeroespacial espanhol. As informações, aliás, podiam facilmente ser verificadas na altura no site oficial do concurso e no site do Centro de Astrobiologia de Madrid.

O passo maior para esta ilusão marciana foi dado nem tanto pelos comunicados oficiais do gabinete de comunicação de Kiko – apesar do título empolgante de marketing: "É portuguesa a primeira receita que irá ser cozinhada em Marte e é da autoria do Chef Kiko" –, mas pelas próprias afirmações do cozinheiro, antes da vitória, a vários órgãos e, principalmente, no programa de Cristina Ferreira na SIC, onde o "Carnaval" foi maior e absolutamente marciano.

No programa da apresentadora transmitido a 12 de Fevereiro (pode ser visto na íntegra aqui), o chef esteve presente vestido de astronauta (num ambiente algo carnavalesco) e cozinhou a sua receita. Numa espectacular entrada espacial com o seu fato de astronauta, dizia: "É uma comida que eu estou a preparar que vai a Marte", "é um concurso da NASA". "A sério?", pergunta Cristina". "A sério, nada mais credível no mundo que a própria NASA", "e convidaram-me para preparar uma receita para enviar para Marte” (sublinhe-se que o concurso era aberto todos os profissionais e amadores). É, diz, "um concurso do mundo inteiro, com mais quatro cozinheiros do mundo inteiro" na final. Mais tarde, a apresentadora lembra que Kiko "está num concurso da NASA e vai levar estas bolinhas para Marte", diz a apresentadora. "Para Marte", ecoa o chef. Como lembra a Sábado, Kiko também fez afirmações similares no programa Cinco para a Meia-Noite e no Jornal da Uma da TVI.

À revista que agora levantou a polémica, o chef acabaria por confirmar, por e-mail, que não tinha participado "em nenhum concurso organizado directamente pela NASA", mas acaba por entrar noutra armadilha, criada pelo próprio, já que é citado como tendo escrito que nunca se intitulou "vencedor de um concurso da NASA". "Nem sou, nem disse que era", citam.

Uma falha “técnica”, já que, embora a Sábado refira que teve o cuidado de fazer "print screens" das diferenças do post do Facebook, como se não bastasse o programa de Cristina Ferreira e as outras aparições televisivas, qualquer utilizador da rede social poderá verificar as alterações através da função "Ver histórico de edições".

Kiko Martins a receber o troféu DR/Chef Kiko A receita "marciana" de que se fala DR/Chef Kiko Os diplomas dos vencedores, via Facebook oficial do concurso DR/La Patata Marciana Fotogaleria DR/Chef Kiko

Em relação às bases do concurso, como noticiava a Fugas, “La Patata Marciana” esteve aberto a cozinheiros profissionais numa primeira fase, tendo passado a aceitar, numa segunda fase, o público em geral. O objectivo era criar uma receita que incluísse uma das “super batatas” escolhidas por cientistas como “candidatas a alimentar os inquilinos de uma futura base em Marte”, lia-se nas bases do concurso. Kiko Martins venceu, de facto, como se podia ver nos diplomas publicados no Facebook da iniciativa (o segundo diploma é para uma cozinheira de 15 anos: venceu na secção juvenil, como noticiou o jornal espanhol Heraldo).

A receita marciana

A receita criada pelo chef, apesar deste flop NASA, não nasceu do nada nem foi criada por mero golpe de génio: Kiko trabalhou em parceria com o canal Bit2Geek, composto por cientistas, alguns ligados à exploração espacial, de forma a aconselhar-se sobre os “procedimentos e tipos de alimentos que pudessem ser enviados para o planeta”, referia-se.

Nuno Chabert, administrador do site, confirmava, na altura, que Kiko contou com a colaboração de cientistas ligados à genética, biologia molecular ou física e que conseguiu fazer um prato apelativo, “longe dos saborosos, mas pouco apresentáveis gelados que os astronautas da Estação Espacial Internacional comem de dentro de sacos”. A receita inclui "batata envolvida com chouriço, azeitonas, bacalhau, algas, cebola, salsa e alho” e “ovo desidratado”

A Fugas tentou contactar o chef, através do seu gabinete de comunicação, mas, até ao momento desta publicação, sem êxito.