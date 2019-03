Nazaré Costa Cabral: disciplina financeira “é espelho” da robustez económica

A nova presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré Costa Cabral, defendeu nesta quarta-feira que a disciplina financeira é um “espelho” da robustez económica e da estabilidade social de um país e permite aos governos terem “a margem necessária de concretização das políticas públicas para as quais foram mandatados pelos cidadãos”.

A disciplina financeira “é um espelho quer da robustez económica, quer da estabilidade social e institucional de um país”, disse Nazaré Costa Cabral no seu discurso de tomada de posse no Salão Nobre da Assembleia da República.

Nazaré Costa Cabral defendeu ainda que a “disciplina financeira permite criar as almofadas orçamentais de segurança e garantir a dose certa de flexibilidade de que as finanças públicas também necessitam”.

“Essa folga orçamental garante a respeitabilidade e a força negociais e é reduto de resistência e de independência”, acrescentou, defendendo que “um perfil macroeconómico estável e um quadro orçamental sólido garantem ainda a capacidade de acomodação das vicissitudes da conjuntura económica”.

“Acima de tudo, facultam aos governos, a qualquer governo, a margem necessária de concretização das políticas públicas para as quais foram mandatados pelos cidadãos”, reforçou.

Ao CFP “cabe, portanto, no quadro das suas atribuições, zelar pelo cumprimento das regras orçamentais que desta forma associamos à ideia de disciplina financeira, contribuindo assim, também, para uma maior transparência, responsabilidade e solidez das nossas instituições democráticas”, concluiu a nova responsável do CFP.

No seu discurso agradeceu ainda à sua antecessora, Teodora Cardoso, que abandona o CFP depois de sete anos na sua presidência.

Para Nazaré Costa Cabral, Teodora Cardoso contribuiu para fazer do CFP “uma instituição credível e respeitada, não apenas enquanto instituição de controlo, mas também enquanto entidade técnica de alto nível, de apoio à decisão em matéria de política orçamental”.

A nova presidente do CFP destacou ainda o “grau de excelência e de reconhecimento atingidos em tão pouco tempo” pelo organismo, elogiado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) num recente relatório à sua actividade. “Recebo, pois, uma herança valiosa que deverei saber proteger”, reconheceu.

O agradecimento a Teodora Cardoso foi também feito pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que defendeu que “sem finanças sãs não há crescimento económico e não há receitas fiscais necessárias ao equilíbrio macroeconómico”. “Finanças públicas sadias são sinónimo de transparência e de qualidade da democracia. Sem finanças sãs não há estabilidade política, não há coesão social", defendeu.

Eduardo Ferro Rodrigues disse ainda que “as finanças públicas traduzem opções que o Estado faz na prossecução dos seus fins, na satisfação das necessidades colectivas, e na gestão dos recursos disponíveis”, e destacou que essas opções são “políticas, pois reflectem as prioridades que cada Governo entende indispensáveis ao cumprimento do seu programa”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nazaré Costa Cabral é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e as suas áreas de interesse e investigação vão das Finanças Públicas às parcerias público-privadas (PPP), passando pela União Económica e Monetária, pela Segurança Social e políticas públicas, de acordo com informação disponível no site daquela instituição de ensino.

A professora universitária concluiu em 1994 a licenciatura em Direito na faculdade onde agora lecciona, e, quatro anos depois, terminou o mestrado em Ciências Jurídico-Comunitárias, na mesma instituição, onde também fez o doutoramento em Direito, na variante de Ciências Jurídico-Económicas, que terminou em 2007.

Mais recentemente, fez também a licenciatura em Economia, na Nova School of Business & Economics, que concluiu em 2015.