V. Guimarães pediu a insolvência da Sporting SAD

O Vitória Sport Clube pediu a insolvência da SAD do Sporting por não ter cumprido um dos pagamentos da transferência de Raphinha, que chegou ao clube de Alvalade no final da última temporada. A acção do clube de Guimarães deu no Juízo de Comércio de Lisboa, conforme foi confirmado pelo PÚBLICO.​

Em causa está o facto de o Sporting não ter procedido ao pagamento da segunda tranche da transferência do jogador dentro do prazo estipulado com o Vitória, que já tinha contestado a demora numa primeira transacção. Faltam ainda liquidar cerca de quatro milhões de euros.

Raphael Dias Bellioli, conhecido no mundo do futebol por Raphinha, tem 22 anos e foi formado no Avaí. O V. Guimarães contratou o avançado ao emblema brasileiro em 2015. Chegado ao Sporting, os "leões" ofereceram ao jogador um contrato válido até Junho de 2022, numa cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. Em Alvalade disputou 27 partidas e marcou quatro golos.

O V. Guimarães está em sexto lugar na I Liga, com 39 pontos, menos dez pontos que o Sporting, quarto classificado.