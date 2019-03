Benfica sem Pizzi, Jonas e André Almeida na Liga Europa

André Almeida, Pizzi e Jonas não vão a Zagreb defrontar o Dínamo, em partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Por outro lado, Bruno Lage integrou Nuno Santos, habitual titular da equipa B “encarnada”, na convocatória para o jogo desta quinta-feira, na Croácia.

O extremo, de 20 anos, é habitual titular na equipa B do Benfica, clube que representa desde os iniciados, apesar de nas escolinhas ter ainda representado o Boavista e o FC Porto.

Em comparação com o jogo de sábado, frente ao FC Porto, que o Benfica venceu por 2-1, conquistando dessa forma a liderança da I Liga, o treinador Bruno Lage promoveu ainda as entradas de Yuri Ribeiro e Krovinovic no lote de convocados. Na lista de indisponíveis, devido a lesão, continuam Ebuehi, Jardel, Fejsa, Conti e Salvio.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Zlobin.

Defesas: Ferro, Corchia, Rúben Dias, Grimaldo e Yuri Ribeiro.

Médios: Zvikovic, Gedson, Florentino, Gabriel, Cervi, Samaris, Rafa, Nuno Santos e Krovinovic.

Avançados: Seferovic, João Félix e Jota.