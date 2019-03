A moda de reutilizar e Oprah foram as estrelas do desfile de Stella McCartney

A estilista britânica Stella McCartney exibiu vestidos multicoloridos fabricados com camisolas vintage no seu desfile em Paris, na segunda-feira, onde Oprah Winfrey marcou presença na primeira fila. A apresentadora de televisão, que negou repetidamente a especulação de que poderia concorrer à presidência dos Estados Unidos, apoia a campanha da designer de moda para proteger as árvores do ecossistema Leuser, uma floresta na Indonésia.

A presença de Oprah no desfile realizado na Ópera Garnier em Paris surpreendeu até a estilista britânica. “Oprah Winfrey é surpreendente, ela dá-me arrepios... Há uns dias, mandou-me uma mensagem para dizer que estava em Paris e que vinha ao meu desfile. O meu sangue foi drenado do meu corpo”, disse McCartney à Reuters após o desfile.

A designer – que está a recuperar o controlo total da sua marca ao grupo de luxo francês Kering – é conhecida como pioneira no uso de tecidos reciclados ou sustentáveis ​e por evitar o pêlo numa indústria que está cada vez mais a seguir essa tendência. Na colecção de Outono/Inverno, que foi descrita nas notas do desfile “como um contraste entre força e suavidade”, McCartney apresentou vestidos feitos a partir de camisolas antigas que foram cortadas às tiras e amarradas em conjunto para formar uma peça de vestuário.

Na passerelle também surgiram casacos com ombros oversized, em cores de Outono, e vestidos fluidos em tons de verde-garrafa, rosa ou amarelo. Algumas modelos usaram casacos de pêlo falso bordeaux com frases como “There is no planet B” e “Earth day every day”. O estilo de McCartney também privilegia o conforto e a aparência prática, tal como mostrou Kaia Gerber que usou um macacão cintado na cor caqui.