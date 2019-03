Elisa Ferreira, directora por um dia: “O que nos faz agir é a realidade ou o que percebemos dela?”

Numa época em que a leitura e a compreensão dos acontecimentos se contamina com as fake news ou as verdades alternativas, que distância vai entre o que percebemos de Portugal ou da Europa e a realidade dos factos? Estaremos a construir uma visão do mundo distorcida pelas mentiras e pela manipulação? O PÚBLICO faz 29 anos e preparou uma edição especial de aniversário dirigida por Elisa Ferreira, vice-presidente do Banco de Portugal.