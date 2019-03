Apesar da imagem negativa, tribunais reduzem processos pendentes há cinco anos seguidos

O grau de confiança dos cidadãos na Justiça continua negativo, apesar dos tribunais terem melhorado a capacidade de resposta nos últimos anos. Sinal disso é o facto de os processos pendentes nos tribunais portugueses estarem a diminuir consecutivamente há cinco anos (passaram de quase 1.7 milhões em 2012 para 978 mil em 2017) e de, pela primeira vez, nos últimos 11 anos haver menos de um milhão de acções judiciais a aguardar uma decisão, na primeira instância. Os números são do Ministério da Justiça e dizem respeito ao período entre 2007 e 2017, os dados mais recentes disponíveis.

Mesmo assim, apenas 44% dos residentes em Portugal dizem confiar na Justiça, segundo dados do Eurobarómetro divulgados pela Pordata relativos a Novembro de 2018. Desde 2015, que os números deste indicador têm variado entre os 43% e os 49%, longe do pico negativo de 28% registado em Novembro de 2010. Dez anos antes, eram 32% os que diziam confiar na Justiça, um valor que subiu em flecha em 2003, ano em que atingiu 47%. Estes níveis de confiança ficam muito atrás de países do Norte da Europa, como a Dinamarca e a Finlândia, onde, respectivamente, 87% e 84% dos residentes dizem confiar na Justiça.

Pedro Barbas Homem, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e antigo director do centro que forma magistrados, acredita que a desconfiança também é uma questão cultural. “Há estudos que mostram que há uma elevada taxa de desconfiança na Justiça, mas também nas pessoas umas nas outras”, nota o professor universitário. Barbas Homem pensa que a Justiça está mais eficiente e que, muitas vezes, os cidadãos não têm noção de que em alguns aspectos somos dos melhores da Europa. “Temos dos tribunais superiores mais rápidos da Europa. A justiça criminal é, em regra, rápida. E na utilização de meios informáticos estamos muito à frente de muitos Estados europeus”, enumera.

Os números do Ministério da Justiça mostram que, em média, os tribunais superiores demoram três meses a decidir uma acção crime e quatro meses uma cível. Nos tribunais de primeira instância o panorama é bem mais negativo. Os processos cíveis, que representavam quase 90% dos casos pendentes nos tribunais em 2017, demoravam em média 34 meses, ou seja, dois anos e 10 meses a concluir. A maioria são acções de cobrança de dívidas e, nestas, o cenário é ainda pior. Os últimos dados existentes, relativos ao terceiro trimestre de 2018, dão conta de que as acções executivas terminadas nesse período demoraram em média 55 meses, mais 15 meses do que no mesmo período de 2012, quando estavam pendentes o dobro dos processos deste tipo (mais de 1,2 milhões de acções). A demora regista-se a par da diminuição das acções executivas pendentes que estão a decrescer há seis anos consecutivos (eram no terceiro trimestre de 2018 menos de 629 mil) e de a taxa de resolução processual, que mede a correlação entre o total de acções terminadas e o total de entradas, apresentar o melhor valor do terceiro trimestre nos últimos 11 anos: 183%.

Justiça criminal representa 5% dos processos

Na Justiça criminal, que representa menos de 5% dos processos existentes em 2017, a duração média nos tribunais de primeira instância era bem menor: oito meses. Na área do trabalho a duração sobe para nove meses.

"A percepção é menos negativa para aqueles que têm uma relação directa com a justiça e mais negativa para aqueles que têm uma relação mais afastada” Nuno Garoupa, professor de Direito na Universidade George Mason, nos EUA, e coordenador de vários estudos sobre Justiça na Fundação Francisco Manuel dos Santos

Não há indicadores recentes sobre quais são, na opinião dos portugueses, os principais problemas da justiça. Mas Conceição Gomes, coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça (OPJ) da Universidade de Coimbra, arrisca que a morosidade ainda se destaque na tabela. O último inquérito relativo às percepções sobre a Justiça, que o observatório terminou em Junho de 2013, confirmava a imagem negativa dos portugueses sobre o funcionamento dos tribunais. Mais de 64% dos inquiridos atribuía uma nota entre um e dois numa escala de cinco. E 59% considerava mesmo que “as decisões dos tribunais são tão lentas que não vale a pena recorrer a tribunal”.

Pedro Magalhães, investigador no Instituto de Ciências Sociais, acredita que a avaliação que os cidadãos fazem não está completamente desligada da realidade. E explica porquê: “Com base nos dados do Inquérito Social Europeu e da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, sabemos que quanto mais tempo os tribunais demoram entre a entrada de um processo e a emissão de uma sentença, e quanto menor a sua capacidade para lidar com casos pendentes, menor tende a ser a confiança dos cidadãos no sistema”.

Conceição Gomes reconhece que os tribunais se descongestionaram nos últimos anos, mas considera que a Justiça ainda tem um longo caminho a percorrer a nível da proximidade com os cidadãos. “Os tribunais têm que saber acolher a vulnerabilidade. Tem que haver condições para ouvir as vítimas de violência e as crianças. Os tribunais de trabalho têm que ter condições físicas para receber um sinistrado”, exemplifica. Também Barbas Homem fala da necessidade de melhorar a humanização da Justiça. “Tem que haver, por exemplo, uma preocupação com a linguagem clara”, considera o professor universitário. Barbas Homem lembra, por exemplo, o impacto que uma notificação pode ter para um cidadão num processo de cobrança de dívidas, que pode implicar a penhora de bens. “Às vezes as pessoas não cumprem simplesmente porque não perceberam o que lhes estava a ser pedido”, realça.

"Melhorias pontuais"

Nuno Garoupa, professor de Direito na Universidade George Mason, nos Estados Unidos da América, e coordenador de vários estudos sobre Justiça na Fundação Francisco Manuel dos Santos, é mais pessimista e admite apenas “melhorias pontuais”. Não considera a Justiça nem pior, nem melhor que outras áreas da administração do Estado, mas lamenta que iniba o crescimento económico e social. “Simplesmente faz parte de um conjunto de problemas de políticas públicas que se arrastam ano após ano sem solução”, acredita, sublinhando que países que tinham sistemas piores que o português nos anos 90 se encontram agora melhor classificados nos rankings europeus e mundiais.

Mesmo assim reconhece que a percepção da população, muito negativa, é influenciada pela comunicação social e pelas redes sociais. “A percepção é menos negativa para aqueles que têm uma relação directa com a justiça e mais negativa para aqueles que têm uma relação mais afastada”, afirma. Os estudos do OPJ mostram isso. Na análise de 2013, 75% dos inquiridos que tinham recorrido a tribunal diziam que voltariam a fazê-lo se pudessem voltar atrás. Em 2001 tinham sido 81% e, em 1993, 84%. “O que significa que os tribunais portugueses, quando experienciados, mantêm uma reserva de confiança”, concluíam os investigadores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A juíza Albertina Pedroso, que já foi chefe de gabinete no Conselho Superior de Magistratura e presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, concorda que a comunicação social contribui para a percepção negativa da Justiça. Lamenta que os jornalistas só tenham interesse em “casos pontuais” e que “normalmente só seja notícia o que não correu bem”. Por outro lado, nota que há uma deficiente educação para a cidadania em Portugal e um desconhecimento grande sobre como funciona o sistema de justiça.

A magistrada atribui as melhorias no aumento da capacidade de resposta dos tribunais à última reforma do Código de Processo Cível e à reorganização dos tribunais, que arrancou em Setembro de 2014, aprofundou a especialização. Mas discorda de um excessivo enfoque na produtividade, que possa afectar a qualidade das decisões.

Como se desenrolaram quatro processos de criminalidade económica São apenas uma gota de água das acções criminais que correm nos tribunais, mas quase sempre deixam uma imagem negativa da Justiça, pelo menos a nível da morosidade. Face Oculta Início da investigação: Novembro de 2008, em Ovar, sendo transferida em Abril de 2009 para a comarca do Baixo Vouga, em Aveiro, onde ocorreu a parte central da investigação. Data da acusação: Outubro de 2010 N.º de acusados: 36 arguidos, 34 pessoas singulares e duas empresas. No centro do processo está o empresário do ramo das sucatas Manuel Godinho e vários familiares e colaboradores. O rol de acusados inclui o ex-ministro socialista Armando Vara e o antigo presidente da Redes Energéticas Nacionais, José Penedos. Crimes principais: corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, tráfico de influência, furto e burla qualificada. Conclusão da fase de Instrução: Em Março de 2011, o juiz decide levar a julgamento os 36 arguidos do caso Duração do julgamento: Em Setembro de 2014, dois anos e dez meses após o início do julgamento, o tribunal de Aveiro condenou os 36 arguidos do caso, 11 dos quais a penas de prisão efectiva. Decisão da Relação: Em Abril de 2017, depois de dois juízes terem pedido para serem afastados da análise do caso, a Relação do Porto decide absolver quatro arguidos, diminuir a pena a 18 e confirmar a pena a outros 10. Outros recursos: Dos 10 arguidos que foram condenados a penas de prisão efectiva nove recorreram para outras instâncias: o Supremo só admitiu o recurso de Manuel Godinho, tendo reduzido, em Junho passado, a pena de prisão para 13 anos. Ainda há recursos pendentes no Tribunal Constitucional, mas em Janeiro deste ano começaram a cumprir pena de prisão efectiva três dos condenados, incluindo Vara. BPN Início da investigação: Outubro 2008 Data da acusação: Novembro de 2009 Nº de acusados: 24 arguidos, 23 pessoas singulares e uma empresa. Entre eles, o ex-presidente do BPN, Oliveira e Costa acusado de ter concebido um esquema ilícito para obter poder pessoal e proveitos financeiros em prejuízo do BPN, que acabou por ser nacionalizado devido ao buraco financeiro que apresentava. Principais crimes: abuso de confiança, burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada Conclusão da fase de Instrução: Em Março de 2010, o juiz decide levar a julgamento Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN, e mais 15 arguidos. Oito acabaram por evitar sentar-se no banco dos réus. Duração do julgamento: Teve início em Dezembro de 2010 e só seis anos e cinco meses depois, em Maio de 2017, foi proferida decisão. O tribunal absolveu três dos 15 arguidos. Oliveira e Costa foi condenado a 14 anos de prisão. Decisão da Relação: Setembro de 2018, na sequência de vários recursos, a Relação detecta que a primeira instância se esqueceu de fixar a pena de Oliveira e Costa relativamente ao crime de abuso de confiança e remete processo à primeira instância, sem avaliar recursos. Novembro de 2018: colectivo de juízes reformula pena de prisão de Oliveira e Costa condenando-o a 15 anos de cadeia. Apito Dourado Início da investigação: Fevereiro de 2003 Data da acusação: Janeiro de 2006 Nº de acusados: Ministério Público acusa 27 arguidos no processo, incluindo o então presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e líder da Câmara Municipal de Gondomar, Valentim Loureiro e o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Pinto de Sousa, ambos por corrupção. Principais crimes: Corrupção e corrupção desportiva, prevaricação Conclusão da fase de Instrução: Em Março de 2007, o juiz decide levar a julgamento 24 arguidos e arquiva caso relativamente a três árbitros. Duração do julgamento: Cinco meses. A18 de Julho de 2008, Tribunal de Gondomar condena 13 dos 24 arguidos. Valentim Loureiro foi condenado a três anos e dois meses de prisão, com pena suspensa, e perda de mandato autárquico. Decisão da Relação: Em Março de 2010, a Relação do Porto confirmou genericamente as condenações. Valentim Loureiro viu pena de prisão reduzida a dois anos e seis meses a que se somaram 30 mil euros de multa. Outros recursos: Houve vários recursos para o Tribunal Constitucional, o último dos quais é decidido em Junho de 2012. Mas ainda houve recursos para a Relação do despacho que executou as penas, nomeadamente relativamente à perda de mandato de Valentim, uma questão encerrada em Maio de 2013. Vistos Gold Início da investigação: Novembro 2013 Data da acusação: Novembro de 2015 Nº de acusados: 21 arguidos, 17 dos quais pessoas singulares e quatro empresas. Entre eles o ex-ministro do PSD Miguel Macedo, o ex-director do Instituto dos Registos e do Notariado, António Figueiredo e o ex-director do SEF, Manuel Palos Principais crimes: corrupção, tráfico de influências, prevaricação, recebimento indevido, branqueamento Conclusão da fase de Instrução: Em Maio de 2016 juiz decide levar os 21 arguidos a julgamento. Duração do julgamento: Julgamento começou em Fevereiro de 2017 e a decisão foi anunciada em Janeiro deste ano. Só quatro arguidos foram condenados, nenhum a pena de prisão efectiva. Entre eles, o ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, António Figueiredo e uma antiga secretária-geral do Ministério da Justiça. Os 17 arguidos absolvidos incluem o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo e o antigo director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos.