JS sugeriu candidatos às europeias sem ouvir militantes

Os nomes sugeridos pela Juventude Socialista (JS) para figurarem na lista do PS às eleições europeias não foram apreciados em comissão nacional da "jota", ao contrário do que prevêem os estatutos da organização. O PÚBLICO apurou que a última reunião teve lugar a 13 de Janeiro sem que as europeias estivessem na ordem de trabalhos.

Os nomes sugeridos pela JS foram votados na comissão política do PS, a 28 de Fevereiro, sem passarem pelo crivo do "órgão representativo máximo" entre congressos da juventude partidária.

Em resposta ao PÚBLICO por email, a secretária-geral da JS diz que a juventude partidária, "num processo de diálogo próximo com o PS, sugere nomes que são integrados consoante critérios políticos de diversa ordem", não dizendo de que forma foi feita a selecção desses nomes por parte da JS. Maria Begonha justifica que "não compete à JS nenhuma indicação directa ou automática de nomes para integrar a lista do PS", apesar de o PÚBLICO ter tido acesso a convocatórias da comissão nacional em que foram designados os candidatos da JS noutras legislaturas europeias.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente da comissão nacional da JS, Nelson Figueiras, justifica a não-existência de uma reunião da comissão "com os timings do PS", defendendo que "a comissão deve pronunciar-se, mas não tem de o fazer".

Os estatutos da JS atribuem como competência da comissão nacional a "designação de candidatos e representantes" por proposta do secretariado nacional, mas o próprio secretariado nacional também só tem reunião marcada para esta quarta-feira, dia 6 de Março.

Foto Convocatória para a reunião da comissão nacional de 9 de Março de 2014, onde se designou os candidatos da JS ao Parlamento Europeu para a legislatura 2014-2019.

A JS está representada na lista encabeçada por Pedro Marques através do presidente da Young European Socialists, João Albuquerque, de 32 anos (11.º da lista), e da secretária nacional da Juventude Socialista Selene Martinho, de 27 anos (12.ª da lista).

Mais abaixo na lista aparece ainda o presidente da concelhia da JS de Viana do Castelo, Tiago Rego, de 30 anos (15.º).

As eleições europeias decorrem a 26 de Maio, com Portugal a eleger 21 eurodeputados.