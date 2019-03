Justin Trudeau perdeu mais uma ministra

A presidente do Conselho do Tesouro do Canadá Jane Philpott abandonou o cargo esta segunda-feira, justificando que perdeu a confiança na forma como o Governo está a gerir o recente escândalo político no país.

Com 58 anos, Philpott tinha tomado posse deste cargo a 14 de Janeiro de 2018, mas demitiu-se "após uma séria reflexão" onde concluiu que "os mais recentes acontecimentos têm afectado o governo nas últimas semanas", pretendendo conservar as suas "responsabilidades éticas" e "obrigações constitucionais".

Jane Philpott é a segunda ministra a abandonar o Governo canadiano após Jody Wilson-Raybould, de quem é muito próxima, ter deixado a pasta da justiça devido ao escândalo político onde Justin Trudeau é um dos principais envolvidos. Após revelações feitas pelo jornal The Globe and Mail no início de Fevereiro, a​ antiga ministra da justiça confirmou ter sido pressionada inapropriadamente por oficiais do Governo, incluindo o próprio primeiro-ministro, para não acusar a gigante construtora SNC-Lavalin de corrupção.

O principal rosto da oposição, Andrew Scheer, do Partido Conservador, apelou que Justin Trudeau seja ético e se demita. “A saída de Jane Philpott mostra claramente que o governo está um caos total liderado por um primeiro-ministro desgraçado consumido pelo escândalo e apenas focado na sua sobrevivência política”, disse num encontro em Toronto, citado pela Reuters.​

A SNC-Lavalin, sediada no Quebeque (onde Justin Trudeau foi eleito), é suspeita de ter pago 48 milhões de dólares canadianos (cerca de 32 milhões de euros) em subornos ao regime do então líder líbio Muammar Khadafi, entre 2001 e 2011, para garantir a sua participação num ambicioso projecto de irrigação que lhe garantiam a atribuição de contratos lucrativos.

Se for considerada culpada, a empresa pode ser impedida de concorrer a projectos a nível federal no Canadá durante uma década – o que pode ter forte impacto na economia do Quebeque, onde a empresa emprega cerca de 3400 pessoas — são 50 mil funcionários em todo o mundo, diz o jornal The Guardian.

Trudeau e outros membros do Governo queriam que a construtora tivesse celebrado um acordo que poderia passar pelo pagamento de uma multa e pela adopção de procedimentos internos para prevenir actos de corrupção.

O primeiro-ministro do Canadá, que sempre se mostrou disponível para explicar a sua versão do caso, disse que irá reagir a esta saída nas próximas horas.