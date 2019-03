O último desfile de Karl Lagerfeld teve Penélope Cruz, lágrimas e chalés de madeira

Chalés de madeira, árvores cobertas de branco e os picos das montanhas a rasgar um céu azul. Foi assim que uma pequena aldeia alpina serviu de cenário para o primeiro desfile da Chanel após a morte do designer Karl Lagerfeld.

O director criativo da Chanel morreu no último mês, aos 85 anos. A derradeira despedida do homem que foi a cara e génio da casa francesa durante mais de três décadas aconteceu esta terça-feira no Grand Palais, em Paris, morada habitual da marca durante a Semana da Moda de Paris.

A apresentação da última colecção de Outono/Inverno para a Chanel concentrou em si toda a atenção na esta terça-feira, numa despedida emocionada, onde estiveram reunidos alguns dos mais importantes nomes da indústria da moda que durante os últimos anos trabalharam com o designer. Entre os olhares atentos estiveram as modelos Naomi Campbell e Claudia Schiffer, as actrizes Marion Cotillard, Monica Bellucci e Kristen Stewart, a cantora Janelle Monáe e a editora-executiva da Vogue norte-americana, Anna Wintour.

Já em cima da passerelle desfilaram as musas de Lagerfeld, entre as quais as modelos Kaia Gerber e Cara Delevingne e a actriz Penélope Cruz, que desfilou em branco, com uma rosa na mão.