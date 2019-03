Jogo histórico do Ajax deixa o Real Madrid de rastos

O Ajax fez nesta terça-feira história na Liga dos Campeões ao derrotar o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 4-1, dando a volta ao desaire sofrido na partida da primeira mão, em Amesterdão, por 2-1, e apurando-se para os quartos-de-final da Champions. Um apuramento que afasta o campeão em título e que só por uma vez na história tinha saído das competições europeias depois de ter ganho a partida da primeira mão fora de portas (em 1994, contra o Odense, na Taça UEFA).

A equipa holandesa começou o jogo a marcar, com um golo de Ziyech, logo aos 7'. Pouco depois, aos 18', Neres deixava o Santiago Bernabéu em estado de choque ao aumentar a vantagem holandesa para dois golos e colocando o Ajax nos "quartos" da Champions.

O Real Madrid mostrava-se incapaz de reagir e, apesar de ter enviado duas bolas ao ferro da baliza holandesa, era uma equipa manietada pelo Ajax que, já na segunda parte, tornava a vida dos espanhóis ainda mais difícil graças ao golo de Tadic (62').

Sem mostrar capacidade de reacção, o Real Madrid, num remate de Asensio (70'), ainda teve esperanças num milagre, mas o Ajax não deu tempo para que essas esperanças se materializassem pois, dois minutos depois, num livre de Schone, fixou o resultado final.

No outro jogo da noite, o Tottenham venceu em Dortmund, o Borussia, por 1-0, com um golo de Harry Kane, seguindo em frente na prova com um acumulado de 4-0.