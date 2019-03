Conceição indignado com polémica sobre a escolha dos avançados

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garantiu que deixar Soares no banco, no clássico frente ao Benfica, não passou de uma questão estratégica. “Não se entende que haja tanta gente que fala de futebol e não percebe”, começou por disparar, explicando: “A utilização do Soares ou do Marega está dependente da estratégia para o jogo e do que pretendemos ofensiva e defensivamente. Os avançados são os primeiros defesas. Se não jogar o Tiquinho ou o Marega e jogar outro, isso vai depender de vários factores. Espanta-me o que foi dito depois do último jogo [frente ao Benfica”.

Nesta terça-feira, na antevisão do jogo frente à Roma, para a Liga dos Campeões, o técnico portista garantiu que a equipa portuguesa não terá pressa de reverter o 2-1 sofrido em Itália. “Temos de ganhar o jogo, mas não há pressa. Temos de ser eficazes, porque chegar com perigo ao último terço e ter oportunidades de golo temos em todos os jogos. Temos é de ser eficazes”, garantiu, antes de analisar o adversário: “É o terceiro melhor ataque da Série A, tem bons jogadores à frente e é uma equipa forte nas bolas paradas”.

Conceição fez ainda questão de garantir que o impacto mental da derrota frente ao Benfica – e consequente perda da liderança do campeonato – não prejudicará o rendimento da equipa frente à Roma. “Não foi preciso passar uma mensagem ou ir descobrir palavras para os meus jogadores perceberem que temos um jogo que é decisivo para nós. Maior motivação do que passar à fase seguinte não existe. Vamos ter casa cheia, mas não são só os adeptos que têm de nos ajudar, nós também temos de os ajudar a eles”.