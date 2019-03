Preidler e Denifl, ciclistas austríacos, suspensos por doping

Os ciclistas austríacos Georg Preidler e Stefan Denifl foram suspensos pela União Ciclista Internacional (UCI), com efeitos imediatos, por envolvimento num escândalo de doping que eclodiu nos Mundiais de esqui nórdico.

A UCI diz ter "recebido informações complementares em relação às confissões" dos dois corredores austríacos, assegurando a colaboração com a agência antidopagem austríaca no âmbito dos respectivos processos disciplinares.

Preidler foi despedido pela equipa FDJ na segunda-feira, depois de ter reconhecido práticas ilícitas no fim do ano de 2018. Já Denifl, vencedor de uma etapa da Volta a Espanha, em 2017, está sem equipa depois de rescindido contrato com a CCC, equipa com a qual tinha vínculo para esta temporada.

Desta operação das polícias austríaca e alemã resultou a detenção de cinco esquiadores – dois atletas austríacos, dois estónios e um cazaque –, durante os Mundiais de esqui nórdico, que ocorreram em Seefeld, na Áustria.