Selecção da Alemanha afasta definitivamente Müller, Hummels e Boateng

Joachim Löw, seleccionador alemão, anunciou que vai deixar de chamar Mats Hummels, Jérôme Boateng e Thomas Müller, à selecção germânica.

"Para a selecção da Alemanha, 2019 será um ano de mudança", afirmou Löw, que se deslocou a Munique para falar com os três jogadores do Bayern, campeões do mundo em 2014.

“Agradeci ao Mats [Hummels], ao Jérôme [Boateng] e ao Thomas [Müller] por estes anos de sucessos extraordinários que viveram connosco (…) é hora de nos focarmos no futuro, queremos dar uma nova cara à equipa. Estou convencido de que é decisão certa, os jovens internacionais terão o espaço de que precisam, para florescer completamente", explicou Joachim Löw.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Thomas Müller, de 29 anos, soma 100 internacionalizações, enquanto Boateng e Hummels, ambos de 30 anos, totalizam 76 e 70 jogos, respectivamente. Os três futebolistas participaram na conquista do Mundial 2014, no Brasil, e estiveram também no Mundial 2018, na Rússia, prova na qual a Alemanha foi afastada na fase de grupos e registou a sua pior participação de sempre.

Desde Setembro, devido à pressão de alguns maus resultados, Joachim Löw já prescindiu de Sami Khedira, e deixou de contar também com Mesut Özil, que anunciou o abandono da selecção, acusando a Federação Alemã de racismo, devido a uma polémica com a sua ascendência turca.

Dos campeões de 2014, apenas dois podem ser chamados à selecção: o guarda-redes do Bayern Munique Manuel Neuer e o médio do Real Madrid Toni Kroos.