O Prémio Pritzker de 2019 é o arquitecto Arata Isozaki

O Prémio Pritzker de 2019 foi atribuído ao arquitecto Arata Isozaki, anunciou a organização esta terça-feira. É o sexto arquitecto japonês a receber esta que é considerada a mais importante distinção no campo da arquitectura, depois de Kenzo Tange (1987), Fumihiko Maki (1993), Tadao Ando (1995) e da dupla Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (2010).

O júri da edição deste ano, a 40.ª, foi presidido pelo juiz do Supremo Tribunal norte-americano Stephen Breyer e composto pelos arquitectos Richard Rogers (Pritzker de 2007), Kazuyo Sejima (Pritzker de 2010), Wang Shu (Pritzker de 2012) e Benedetta Tagliabue, bem como pelo diplomata brasileiro André Aranha Corrêa do Lago e pelo empresário Ratan N. Tata, além da directora executiva do prémio, Martha Thorne, que não tem voto na escolha final.

O Pritzker, equiparado ao Prémio Nobel no campo da arquitectura, é um prémio pecuniário (100 mil dólares) e uma medalha de bronze, mas sobretudo inscreve o nome dos seus laureados no panteão da disciplina. Há dois portugueses laureados com o Pritzker, ambos da Escola do Porto – Álvaro Siza, distinguido em 1992, e mais recentemente Eduardo Souto Moura, em 2011. O prémio é atribuído há precisamente 40 anos e foi atribuído a autores como Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, Alejandro Aravena, Norman Foster, Rem Koolhaas, Frank Gehry, Peter Zumthor, Toyo Ito, Paulo Mendes da Rocha ou Renzo Piano. No ano passado, a distinção coube ao indiano Balkrishna Doshi, de 90 anos, e foi o primeiro a premiar a arquitectura indiana.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas suas quatro décadas de existência, o Pritzker foi entregue a apenas três mulheres – e só uma o recebeu a título individual, Zaha Hadid. A japonesa Kazuyo Sejima foi galardoada em 2010 a par do seu colega e co-fundador do estúdio SANAA, Ryue Nishizawa, e Carme Pigem foi distinguida em 2017 em conjunto com Rafael Aranda e Ramón Vilalta, os seus sócios no estúdio espanhol Olot.