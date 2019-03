"Tudo o que fizeste trouxe-te aqui": já há trailer com imagens inéditas de A Guerra dos Tronos

"Eu conheço a morte", diz Arya Stark, uma das personagens centrais e sobreviventes da série-fenómeno A Guerra dos Tronos, no início do primeiro trailer oficial, com várias novas cenas e imagens da última temporada da série. Seis semanas antes de a 8.ª temporada se estrear, a promoção da série e a provocação aos milhões de fãs espalhados pelo mundo sobe de tom, mas com um trailer que termina com a calma antes da tempestade.

Nos últimos meses, a HBO – canal produtor da série – tem vindo a provocar os espectadores com alguns teasers, primeiro sem imagens novas, depois com uma cena com três das personagens centrais a avançar um pouco mais e com algumas acções promocionais. Esta terça-feira, a recém-chegada HBO Portugal, serviço de streaming que vai agora também contar com velhos e novos episódios de A Guerra dos Tronos, lançou um novo trailer com a maior colecção de imagens novas em mais de ano e meio. Tanto o canal SyFy, que transmite em primeira mão a série desde a primeira temporada, quanto a HBO Portugal transmitirão cada novo episódio, a partir da madrugada de 15 de Abril, em simultâneo com os EUA.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Guerra dos Tronos, a série mais vista do mundo, chega ao fim entre Abril e Maio deste ano depois de uma pausa em 2018 sem novos episódios. É também a série mais pirateada. Os seis episódios finais terão uma duração alargada, de mais de uma hora, e serão transmitidos nos EUA entre 14 de Abril e 19 de Maio. Em Portugal, passam entre 15 de Abril e 20 de Maio, tanto na madrugada desses domingos no canal SyFy e no serviço HBO Portugal quanto nas noites de segunda-feira no horário nobre do SyFy.

Este é um título cujos livros de base, de George R.R. Martin, e a respectiva série televisiva assentam na originalidade e imprevisibilidade narrativa e, desde que a versão televisiva ultrapassou a saga literária, o sigilo é o seu maior trunfo. Quaisquer novidades ou pistas sobre a intriga são procurados ou analisados minuciosamente pelos fãs, pelo que a introdução de cerca de 1 minuto e 55 segundos de imagens inéditas com Daenerys Targaryen a visitar as criptas de Winterfell ou Cersei Lannister a beber um copo de vinho têm o peso de milhões de potenciais cliques.