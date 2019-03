Tribunal de Braga absolveu funcionário judicial acusado de "passar" informações a empresário

O Tribunal de Braga absolveu esta segunda-feira um funcionário judicial que estava acusado pelo Ministério Público (MP) de "passar" informações de um processo a um empresário daquela cidade e de usar meios públicos para o fazer.

Acesso ilegítimo, peculato e abuso de poder são os crimes que o MP imputava ao funcionário, colocado no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) em Braga mas actualmente com funções suspensas.

Segundo a acusação, o funcionário terá acedido de forma ilegítima ao processo, que não lhe estava adstrito. Em causa dezenas de acessos, alguns fora do horário de trabalho do funcionário e mesmo ao fim de semana.

Ele estava ainda acusado de ter fotocopiado mais de 200 páginas do processo, utilizando os meios do tribunal, e de ter entregado as fotocópias ao empresário envolvido no caso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Hoje, na leitura do acórdão, a juíza presidente do colectivo deu como provados os acessos ao processo e admitiu que os mesmos "podem constituir um indício" de que o funcionário poderia estar a "extravasar" as suas funções. No entanto, sublinhou que esses acessos, por si só, não são suficientes para provar, sem margem de dúvidas, que houve uma "efectiva transmissão" de informações a um dos envolvidos.

A juíza lembrou que o processo nunca esteve formalmente em segredo de justiça nem em situação de acesso restrito, pelo que qualquer funcionário poderia aceder ao mesmo. Por tudo isto, "o tribunal ficou na dúvida".

"A absolvição não significa que o tribunal tivesse ficado convencido de que os acessos tivessem sempre a sua justificação", disse ainda a juíza presidente.