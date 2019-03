Carnaval molhado com chuva até sexta-feira

O nevoeiro e a chuva estão de regresso na semana do Carnaval, que ficará ainda marcada por uma descida da temperatura máxima.

Para esta segunda-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas regiões do Norte e Centro do país o céu encontrar-se-á geralmente muito nublado, com períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos até ao final da manhã. A Sul, o céu estará geralmente muito nublado, com períodos de chuva fraca até ao final da tarde e vento temporariamente moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã.

Quanto a temperaturas, Lisboa registará 12ºC de mínima e 18ºC de máxima (com aguaceiros), o Porto oscilará entre os 11ºC e os 15ºC (céu nublado), Faro entre os 10ºC e os 19ºC (chuva fraca) e Bragança entre os 5ºC e 12ºC (aguaceiros).

Quanto ao mar, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima até às 16h desta segunda-feira. As previsões apontam para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na Costa Ocidental, sendo 3,5 a 4,5 metros a norte do Cabo Carvoeiro até final da tarde. Na costa sul, prevê-se ondas de sudoeste com um metro.

Para esta terça-feira, prevê-se um dia de Carnaval com chuva em todo o território de Portugal continental. As temperaturas serão de 13ºC de mínima e 16ºC de máxima em Lisboa, Porto terá temperaturas entre os 10ºC e os 16ºC, Faro entre os 11ºC e os 18ºC e Bragança oscilará entre os 2ºC e os 11ºC.

O céu nublado e os aguaceiros vão prolongar-se até sexta-feira, com os termómetros a variarem entre os 10ºC e os 16ºC ao longo da semana.