Politécnico de Viana disponibiliza mais de cinco mil ofertas de emprego

Mais de cinco mil ofertas de trabalho vão ser disponibilizadas durante a feira do emprego que o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai promover dias 20 e 21, no centro cultural da cidade.

O número foi revelado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa pelo presidente do IPVC, Rui Teixeira, durante a apresentação da Cimeira IPVC, cujo programa inclui a segunda edição da feira do emprego.

Rui Teixeira adiantou que o evento deverá "atrair até Viana do Castelo mais de dez mil visitantes", sublinhando que "serão dois dias de networking que proporcionará a alunos, professores, empresas e empresários, famílias a possibilidade de partilha de experiências, saberes, de horizontes, o contacto com empresas e a apresentação de projectos".

Na feira do emprego, e segundo a coordenadora da Cimeira IPVC, "estarão presentes, com stand físico 28 empresas, como a Douro Azul, o grupo Pestana e a Bosch e, mais de 40 empresas com um stand virtual".

Organizada em parceria com a Federação Académica do IPVC, o programa da Cimeira IPVC inclui, entre outras iniciativas, 21 workshop educativos dedicados a dez áreas de formação do politécnico e 20 palestras motivacionais com os "youtubers" Paulo Sousa e Angie Costa.

Com cerca de cinco mil alunos o IPVC tem seis escolas, de Educação, Tecnologia e Gestão, Agrária, Enfermagem, Ciências Empresariais, Desporto e Lazer, ministrando 28 licenciaturas, 40 mestrados, 34 Cursos de Técnicos Superiores Profissionais (CTESP) e outras formações de carácter profissionalizante.

Além das escolas superiores de saúde, educação e tecnologia e gestão, situadas em Viana do Castelo, o IPVC tem escolas superiores instaladas em Ponte de Lima (Agrária), Valença (Ciências Empresariais) e Melgaço (Desporto e Lazer).