Missões na RCA, Afeganistão e Iraque são de longa duração e vão continuar, diz CEMGFA

As missões militares portuguesas na República Centro Africana (RCA), Iraque e Afeganistão são "operações de longa duração" que deverão continuar no próximo ano, no âmbito do contributo de Portugal para a paz, defende o almirante António Silva Ribeiro.

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), António Silva Ribeiro, frisa que os conflitos naqueles países "vão demorar anos a resolver e é preciso que a comunidade internacional contribua para a sua resolução".

"Fruto da acção da nossa força de reacção rápida, há um mês o principal grupo opositor, UPC, foi para a mesa das negociações e foi assinado um acordo de paz [a 6 de Fevereiro], sublinhou o CEMGFA em entrevista à Agência Lusa, considerando que "convém não esquecer" o contributo da força militar para que o diálogo político fosse possível.

"Neste momento, o país está estável e desejamos que assim continue, que os órgãos democráticos consigam exercer autoridade, e que o governo da República Centro Africana consiga ter capacidade para controlar todo o território. Mas isso vai demorar tempo e vai ser necessária a permanência das nossas forças", justifica.

É preciso rever as condições da carreira para atrair jovens à vida militar A falta de recursos humanos é o maior problema das Forças Armadas, admite o almirante Silva Ribeira, que defende ser urgente melhorar as condições de prestação do serviço militar para atrair os jovens. "Estão subdimensionadas para o esforço que é pedido aos militares e isso tem influência na atractividade da carreira. O que é que acontece? Os militares estão sempre empenhados, têm poucos períodos de descanso e isso faz com que a atractividade das Forças Armadas tenha diminuído", assim como a retenção. O dispositivo previsto é de 30 a 32 mil militares mas neste momento existem 26.700 efectivos. É preciso dar condições para que os jovens vejam as Forças Armadas como opção de qualidade e não como último recurso quando não conseguem outras oportunidades na vida civil, defende o CEMGFA. "Há especialidades na Marinha em que já não há pessoal em terra praticamente para substituir o que está embarcado, nomeadamente os mecânicos, condutores de máquinas e electricistas", descreve. As medidas que até agora foram tomadas - o alargamento dos contratos de seis para 18 anos, que ainda não foi regulamentado, e o aumento do salário das praças para o mesmo valor do salário mínimo nacional - são boas mas não chegam, adverte. "Uma praça que vem para as Forças Armadas no período da recruta recebe 200 euros, se for para a GNR recebe 500 euros; evidentemente vai-se muito mais facilmente para a GNR. Há aqui algumas discrepâncias que precisam de ser corrigidas e os chefes militares têm apresentado propostas", diz. A condição militar tem vindo a ser "desestruturada e aproximada" das condições do funcionalismo público. "E os militares não são funcionários públicos", frisa. "Os militares têm um conjunto de deveres, obrigações, condições de disponibilidade que implica sacrifícios e que implica um conjunto de recompensas estatutárias. Precisamos, à luz das condições do país, reflectir sobre a condição militar e encontrar formas de atribuir aos militares as condições estatutárias ajustadas ao tempo em que vivemos", declarou.

Quanto à segurança e defesa europeias, António Silva Ribeiro considera que "é essencial que os países europeus desenvolvam capacidades militares" e que o façam de forma articulada e não em "duplicação" com a NATO. Silva Ribeiro defende que "tudo o que se fizer" no âmbito do desenvolvimento de capacidades militares da União Europeia deve ter "utilidade para a NATO", organização que "é verdadeiramente a aliança militar estruturante da defesa euro-atlântica, da qual a Europa faz parte".

"Ainda vai levar tempo até que a União Europeia tenha uma capacidade de resposta militar como tem a NATO. A NATO tem um actor essencial que são os EUA, com um potencial diferenciador, com o que investem em investigação e desenvolvimento, a edificação das capacidades, é incomparável com qualquer outro país do mundo. Portanto, a NATO é que é verdadeiramente a aliança militar estruturante da defesa euro-atlântica, da qual a Europa faz parte", afirma o almirante Silva Ribeiro.

Modernização das fragatas na Lei de Programação Militar Silva Ribeiro defende que devem ser feitos alguns ajustamentos à proposta de lei de programação militar para incluir a modernização das três fragatas da classe Vasco da Gama, que entraram ao serviço da Marinha no início dos anos 90, e que prolongaria a sua vida útil por mais alguns anos. O anterior CEMGFA chegou a defender que seria mais vantajoso preparar a compra de novas fragatas dentro de alguns anos do que investir na modernização das actuais. Mas o almirante Silva Ribeiro considera que, dentro do quadro financeiro proposto, 4,7 mil milhões de euros para investir em equipamentos das Forças Armadas até 2030, é possível fazer alguns "ajustamentos" Sobre a construção do Navio Polivalente Logístico, Silva Ribeiro não põe em causa a utilidade e a necessidade do navio mas frisa ser "preciso considerar qual é a prioridade". O CEMGFA realça que, "como comandante operacional das Forças Armadas", tem de garantir que o país dispõe dos "meios adequados para cumprir as missões" para "não cair em situações" como a presente, em que Portugal não tem helicópteros armados para empregar nas missões em que está empenhado, nomeadamente na missão da ONU na República Centro Africana, em que o apoio aéreo à força de reacção rápida portuguesa disponibilizado pela MINUSCA tem sido limitado.

Portugal tem 215 militares empenhados na missão da NATO no Afeganistão, na protecção do aeroporto de Cabul, em funções de quartel-general, de apoio e de operações especiais.

Na RCA, estão empenhados 193 militares na missão das Nações Unidas: 179 dos quais constituem-se como força de reacção imediata, sediados em Bangui, mais 14 no quartel-general, cujo segundo comandante é o general português Marcos Serronha.

Na missão de formação e aconselhamento da União Europeia neste país, comandada por Portugal até ao próximo mês de Julho, estão 63 militares, segundo dados do Estado-Maior General das Forças Armadas.

No Iraque, no âmbito da coligação internacional de combate ao Daesh, Inherent Resolve, estão 52 militares portugueses que dão formação e treino às forças iraquianas.