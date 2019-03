A vez da CMTV: Marcelo emociona actor Ruy de Carvalho com vídeo de parabéns

Começa a ser um clássico e desta vez foi a CMTV a receber um vídeo do Presidente da República — não para um dos apresentadores mas sim para um convidado. O actor Ruy de Carvalho fez 92 anos e era o convidado dos apresentadores Maya e Nuno Eiró no programa da manhã da CMTV. A surpresa que a dupla tinha para o actor era uma mensagem de vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa, gravada no Palácio de Belém, que deixou Ruy de Carvalho a piscar os olhos de emoção mas com um sorriso.

Ruy de Carvalho completou 92 anos na passada sexta-feira e é um dos mais antigos, completos e galardoados actores nacionais. Depois de se ter estreado no teatro em 1951, dividiu a sua carreira entre o palco, o cinema e a televisão. Nos últimos anos tem participado especialmente em novelas e séries para os três canais de televisão de sinal aberto numa prova da sua grande capacidade de adaptação.

Na mensagem, Marcelo, que envia a Ruy de Carvalho um “grande abraço, assim do tamanho de Portugal”, considera que o actor “soube perceber o que é essencial em cada português, o que é essencial em ser-se português”.

“É um grande debate saber-se se há qualquer coisa que identifica o ser-se português. Mas a haver — e muitos acreditam que há — Ruy de Carvalho sabe o que é. Por isso, neste dia em que já nem sei quantos anos são — se são 29, se são 39, se são 49, se são 59, 69, 79 ou 89… não interessa, se são 129 —, um grande abraço, assim do tamanho de Portugal”, afirma o Presidente.

“O que é que é possível dizer de Ruy Carvalho que não tenha já sido dito, mas dito por milhares e milhares de portugueses, ao longo de anos e anos, e décadas e décadas?”, questionara-se, antes, Marcelo Rebelo de Sousa. “Não há nada. Tudo o que se possa dizer está dito: que ele é dos melhores entre os melhores, que ele representa a alma nacional, que ele está sempre presente junto de nós, que ele soube - e sabe - recriar-se todos os dias”, enumera Marcelo Rebelo de Sousa.

E acrescenta: “Que é capaz de coisas espantosas, que ele nos surpreende na sua juventude extrema e que por isso nunca envelhece – o que nos traumatiza imenso, nós que envelhecemos, que não somos capazes de transmitir a vida que ele transmite. E transmite nos palcos, e transmite na TV, e transmite na forma como a sua existência é o retrato de todos nós.”

O Presidente da República foi alvo de críticas há dois meses depois de ter telefonado para a apresentadora Cristina Ferreira no dia em que esta estreou o seu novo programa das manhãs da SIC. O telefonema foi transmitido em directo. Na altura, argumentou-se que Marcelo Rebelo de Sousa estava apenas a tentar tratar por igual a apresentadora depois de ter dado uma pequena entrevista ao concorrente, Manuel Luís Goucha, pouco antes do Natal.

Para a RTP foi enviado um depoimento de vídeo sobre a saúde do cantor Roberto Leal, poucos dias depois do episódio com Cristina Ferreira.