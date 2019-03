Este ano vamos ter mais 1,1 milhões de eleitores

Há mais 1.138.608 eleitores portugueses recenseados no final de 2018 do que no final de 2017, os quais poderão exercer o seu direito de voto já nas eleições europeias de 26 de Maio, mas também nas legislativas de 6 de Outubro. Este aumento deve-se à alteração legislativa que introduziu o recenseamento automático através do cartão do cidadão dos portugueses que vivem emigrados. Mais concretamente, há um aumento de 1.157.346 eleitores portugueses emigrados, mas como há menos 18.738 eleitores portugueses no continente e regiões autónomas, o saldo final é de mais 1.138.608 eleitores.

Este universo eleitoral em relação às europeias de 26 de Maio aumenta porque os eleitores estrangeiros com nacionalidade de países da União Europeia podem optar por eleger deputados portugueses e votar em Portugal. Com essa capacidade, estão recenseados 14.524 cidadãos estrangeiros, quando há um ano eram 14.194, ou seja, há mais 330 estrangeiros com possibilidade de votar em Portugal nas europeias (os cidadãos do resto do mundo apenas podem votar nas eleições autárquicas).

A lista do recenseamento eleitoral com os números referentes ao final de Dezembro aponta para um total de 10.817.999 eleitores portugueses recenseados, sendo que 9.342.202 residem no continente e nas regiões autónomas e 1.475.797 na Europa e fora da Europa. O número decompõe-se em 892.960 eleitores no primeiro caso e 582.837 no segundo.

Em Dezembro de 2017, havia um total de 318.451 portugueses recenseados no estrangeiro, sendo que 108.348 residiam na Europa e 210.103 no resto do mundo. Já no continente e nas regiões autónomas havia 9.360.940 eleitores portugueses recenseados e um ano depois eles eram 9.342.202.

Eleitores no mundo

No círculo de fora da Europa o maior número de eleitores portugueses está concentrado no continente americano: 395.269 eleitores, sendo que 220.912 deles estão no Brasil. Em África há 67.006 portugueses recenseados e na Ásia e Oceânia são 120.562.

No círculo da Europa, o país com mais portugueses recenseados é França com 408.225, dos quais 251.059 vivem em Paris. Segue-se a Suíça com 147.208 eleitores recenseados e o Reino Unido com 117.878 eleitores, dos quais 87.823 em Londres e 30.055 em Manchester. Saliente-se que na Alemanha há 78.226 portugueses com capacidade eleitoral.

Já no continente, o distrito com mais eleitores recenseados continua a ser Lisboa. Tem 1.914.894 eleitores portugueses, mais 3.345 estrangeiros nascidos em países da União Europeia.

O segundo maior círculo eleitoral continua a ser o Porto com 1.592.206 eleitores portugueses e 631 cidadãos estrangeiros de países da União Europeia. Segue-se Braga com 777.988 eleitores portugueses e 272 estrangeiros, Setúbal com 733.456 eleitores portugueses e 630 eleitores europeus e Aveiro com 645.212 eleitores portugueses e 193 estrangeiros da União Europeia. Conclui-se assim que os emigrantes são um dos conjuntos de eleitores com mais peso, já que são ao todo 1.475.797, dos quais 892.960 eleitores na Europa e 582.837 no resto do mundo.

Os quatro mais pequenos círculos eleitorais são: Beja com 123.699 eleitores portugueses recenseados e 630 eleitores de países da União Europeia; Évora com 137.197 eleitores portugueses e 179 europeus; Bragança com 142.603 e 109 europeus; e Portalegre com 97.015 portugueses e 130 cidadãos de nacionalidade de países da União Europeia.