Angola reconhece que deve mais dinheiro às empresas portuguesas

Nos últimos quatro meses, Angola reconheceu que deve mais dinheiro às empresas portuguesas do que os 270 milhões anunciados em Novembro, quando o Presidente angolano fez a primeira visita de Estado a Portugal.

Agora que é a vez de Marcelo Rebelo de Sousa visitar Angola, o avanço recente feito neste dossier está a facilitar a consolidação das relações bilaterais, disseram ao PÚBLICO fontes diplomáticas e do Governo.

O Presidente português chega esta terça-feira a Luanda com um programa acertado entre os palácios de Belém e da Cidade Alta no actual contexto de “normalização” das relações bilaterais e a pensar nos pedidos que o Presidente angolano, João Lourenço, faz ao Governo português desde o Verão.

A estrutura da visita é, no entanto, quase igual à que foi feita em 2010 para o então Presidente Cavaco Silva, que visitou Angola no fim do seu primeiro mandato.

Além da capital, Rebelo de Sousa vai passar dois dias nas províncias da Huíla e de Benguela, as mesmas que Cavaco Silva visitou. Dos 100 mil portugueses inscritos nos consulados em Angola, 90% está em Luanda, seguido de Benguela e Huíla. Em 2010, como agora, as duas províncias são vistas como exemplo do potencial de crescimento do país. Lugares onde pode nascer a “nova Angola” que João Lourenço quer construir.

Desde que tomou posse, Lourenço definiu a “diversificação da economia” como prioridade. No ano passado, mal chegou a Lisboa, disse que “gostaria de esquecer que o petróleo existe” e insistiu em ir ao Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, em Oeiras. Foi aí que pediu a ajuda de Portugal para conseguir a auto-suficiência alimentar. Há um ano que o novo Presidente angolano repete três coisas: quer deixar de importar comida, precisa que os angolanos regressem ao campo e precisa de mais investimento internacional na agricultura. Dos 35 milhões de hectares de terras angolanas aráveis, só cinco milhões estão cultivados.

A preocupação de Lourenço é um espelho dos números oficiais: entre 2002 e 2016, o PIB calculado sem as receitas do petróleo desceu de 12,8% para 4,8%. Segundo um especialista ouvido pelo PÚBLICO, durante os dez anos a seguir à guerra civil, Angola terá tido uma receita bruta de 100 milhões de dólares por dia apenas da receita de impostos. Com a crise 2008, o preço do barril de petróleo caiu abruptamente: dos 100 dólares/barril para metade.

Uma das vontades de Portugal é, justamente, “fazer evoluir o relacionamento com Angola do puro comércio para o investimento e a criação de emprego”, disse ao PÚBLICO o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que esteve em Luanda há duas semanas a preparar a visita.

Huíla tem agricultores e água

A província da Huíla, no Sudoeste angolano, faz parte dos planos de desenvolvimento angolanos. No Relatório Económico de Angola de 2017 (feito pela Universidade Católica de Angola e coordenado pelo economista Manuel Alves da Rocha), a Huíla é descrita como uma região com “uma aptidão agrícola notável”. A monografia económica dá duas razões: há agricultores e há água. Quase 70% da população vive na área rural e há “perímetros hídricos com enorme potencial produtivo”.

O relatório destaca as zonas irrigadas da Waba, Gangelas, Cuvango e Matala, que têm centenas de milhares de hectares disponíveis para o cultivo mas que estão subaproveitadas. Além disso, a região de Quilengues “é ideal para o estabelecimento de empresas na área da pecuária devido aos vastos campos de pastagens e abundância” de água. Há rios, barragens e albufeiras, em parte resultado do investimento público feito durante o último Plano Nacional de Desenvolvimento do ex-Presidente, José Eduardo dos Santos.

Na Huíla, Rebelo de Sousa tem uma reunião com o governador, Luís da Fonseca Nunes, dá uma palestra na Universidade Mandume Ya Ndemufayo, nome de um rei Kwanhama, reino que se estendia até à Namíbia, e cuja fotografia foi discutida durante anos por historiadores, e visita a escola portuguesa de Lubango, onde estudam 500 crianças. Criada em 1998 pela comunidade portuguesa sem apoio do Estado português, a escola é hoje reconhecida pelo Ministério da Educação e segue os horários de Portugal. Ao fim do dia, o Presidente segue para Benguela, onde fecha um fórum económico e, no dia seguinte, visita o porto do Lobito, percorre dez quilómetros no mítico caminho-de-ferro de Benguela — fará o troço inaugural, de 1904, entre Lobito e Catumbela — e almoça no Palácio da Praia Morena a convite do governador, Rui Falcão Pinto de Andrade.

Maior perímetro, mais dívida

Em seis meses, esta é a terceira vez que há encontros ao mais alto nível entre os dois Estados. O primeiro-ministro português, António Costa, visitou Angola em Setembro e Lourenço visitou Portugal em Novembro. Este vaivém é um contraste cristalino com o semicongelamento que dominou as relações bilaterais entre 2016 e 2018 por causa da acusação de corrupção feita pelo Ministério Público português contra o antigo vice-Presidente angolano, Manuel Vicente.

Mal o processo judicial foi transferido para Angola, um dos primeiros sinais do desanuviamento diplomático foi a rapidez com que Luanda iniciou o processo de pagamento das dívidas às empresas portuguesas. A dívida do Estado angolano às empresas portuguesas está calculada, pelas autoridades portuguesas, entre os 400 e os 500 milhões de euros, disse ao PÚBLICO uma fonte que conhece o dossier. Mas em Novembro, Luanda só identificara e reconhecera menos de metade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo dos últimos quatro meses, o perímetro de identificação das dívidas foi alargado, sabe o PÚBLICO. Se no início do processo havia instruções para identificar dívida ao nível do governo central, entretanto o universo institucional foi alargado e passou a envolver também o governo provincial. O mesmo aconteceu com as empresas abrangidas: primeiro eram só as empresas de construção e agora há também outro tipo de empresas. Com o universo alargado, a quantidade de dívida identificada aumentou, mas como o kwanza se desvalorizou, os empresários não vão necessariamente receber mais dinheiro, alerta a fonte. Além disso, desde a visita de Lourenço a Portugal, também aumentou a quantidade de dívida que foi certificada pelas autoridades angolanas. “Uma parte muito substancial da dívida identificada já foi certificada”, disse a mesma fonte.

Diplomatas e membros do Governo português têm insistido que este “é um processo lento e complexo”, que envolve muitas entidades do lado angolano e muitas empresas do lado português, e que não é “um bolo” ou um “pacote único”. O Governo português é intermediário, mas não negociador. No fim, os acordos são fechados entre o Estado angolano e a empresa portuguesa a quem era devido pagamento. Diferentes fontes confirmam que o processo das dívidas está a “avançar bem” e a “bom ritmo”.

No Governo de Lisboa é notado o “esforço genuíno” das autoridades de Luanda. O anúncio feito em Novembro “não foi coisa para nos calar”, nota um diplomata, e criar um bom ambiente para a visita de João Lourenço. A motivação de Luanda parece no entanto clara: além de querer manter boas relações com Portugal, Angola precisa de credibilidade no meio empresarial e não quer ter “dívida escondida” agora que o FMI “entrou” no país com dinheiro e exigências de transparência. Os novos valores de dívida às empresas portugueses deverão ser anunciados durante esta semana.