Depois de Conan Osiris, chegou a tua vez de “escangalhar” o telemóvel

Do lado esquerdo, um Nokia 3310 “a ligar para o céu”. Do lado direito, um martelo vermelho e preto. As regras são simples: tens 10 segundos para martelar o botão esquerdo do rato (ou simplesmente tocar várias vezes no ecrã do smartphone) e "escangalhar" o "telelé".

“Vou partir mais telemóveis que o Osiris” é um micro jogo criado pela 10.digital, uma empresa de marketing digital que retira inspiração do tema vencedor da edição 2019 do Festival da Canção. A ideia surgiu na última sexta-feira, 1 de Março, e em apenas algumas horas o jogo foi publicado, conta ao P3 Pedro Girão, director executivo da 10.digital. Um fim-de-semana e uma vitória de Conan Osiris depois, mais de 65 mil utilizadores já pegaram no martelo e partiram os telemóveis.

“O micro jogo é inspirado na simplicidade da música e da letra, mas também na restrição de tempo”, revela Pedro, de 28 anos. Toda a empresa participou, mas a programação esteve nas mãos de apenas uma pessoa. Para o jovem, o jogo tem permitido conhecer melhor os consumidores — “como devemos comunicar uma coisa destas, quais as redes em que as pessoas vêem o conteúdo, quais as faixas etárias que jogam mais” —, conhecimentos que depois serão aplicados aos clientes.

“É uma música que não deixa ninguém indiferente”: a canção de Conan Osiris venceu o último Festival da Canção e é a aposta portuguesa para a Eurovisão. Quem quiser seguir o exemplo do músico português (ou superá-lo) pode poupar nas despesas, pegar num computador e jogar “Vou partir mais telemóveis que o Osiris”. O jogo pode também ser jogado a partir de um smartphone, mas com um cuidado acrescido para que a profecia de Osiris não seja levada à letra.