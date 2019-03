Segurança Social

Soubemos por estes dias de mais uma falha grave do Estado. A Segurança Social andou a pagar pensões a falecidos durante mais de 10 anos. O valor perdido foi estimado em mais de 4 milhões de euros, relativos aos anos de 2016 e 2017. Será que as perdas nos anos anteriores a 2016 não terão sido também graves? Seja como for, é uma perda grave e incompreensível. Sabemos que o Estado tem falhado na segurança das populações como o provam as desgraças dos incêndios incontroláveis de 2017 ou a queda da estrada na pedreira de Borba ou, indo mais longe, à queda da ponte de Entre-os-Rios. É evidente que isto acontece não por causa dos funcionários ocupados nessas tarefas mas na falta de decisões políticas que evitem tais catástrofes. Na verdade é a política que ao longo dos últimos 40 anos têm implementado os governos do PS e PSD, com ou sem CDS. A responsabilidade é da política de direita em que os governos têm tido como principal preocupação a restituição dos bens públicos aos interesses privados e descurado o interesse público, ou não será?



Mário Pires Miguel, Reboleira

Modelo de maniqueísmo

Tenho (tinha?) significativa admiração intelectual por Rui Tavares. Mas, para quem queira reunir numa antologia textos ilustrativos do que é o mais puro e arreigado maniqueísmo, não pode deixar de nela incluir o seu texto, publicado na edição de sábado do "nosso" jornal. O rol de malfeitorias que apenas podem ser cometidas por gente "de direita" e com as quais os "benfeitores de esquerda" devem acautelar-se é inenarrável numa carta de extensão limitada, como a presente. Mas vale a pena ler! Qualifico-me, a mim próprio, como um "democrata de direita" - e é evidente que os há (e muitos!), por muito que Rui Tavares exclua essa possibilidade! Penso que nos deve um pedido de desculpa. Ficava-lhe bem.

Nuno Matias Ferreira, Santarém

Rui Tavares e o populismo de esquerda

Claro que para Rui Tavares existe uma esquerda que pode ser contaminada pelo nacional-populismo: deve ser a esquerda que sabe que o euro-federalismo não é mais que um localismo a uma escala continental e que por isso mesmo não é muito melhor que o mais singelo nacionalismo identitário.

Deve ser a esquerda que, depois de ter visto os ideais europeus atraiçoados (crise financeira, tragédia do Mediterrâneo) pelos mesmos que os enunciaram, começa a achar que se calhar poderá ser útil ter os centros de decisão mais próximos de si. Claro que para Rui Tavares isso é um sacrilégio: toda a gente sabe que a verdadeira felicidade só se pode encontrar num mundo verdadeiramente globalizado... à imagem da Europa, claro. Em suma, o afã com que Rui Tavares defende a criação de uns Estados Unidos da Europa para os quais (quase) ninguém votou nem deu opinião é absolutamente confrangedora. E a maneira como zurze naqueles que democraticamente mostram a sua vontade através do voto é desgustante. Veja-se o caso do "Brexit". Interessante como, segundo Rui Tavares, votar tornou-se um gesto nacional-populista. Tudo isto seria um mistério, mas esperem: Rui Tavares vai (de novo) candidatar-se ao Parlamento Europeu.

Alípio J M Soeiro, Lisboa