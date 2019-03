Trump e Kim em Hanói a mangar?

Por muito que o multibilionário Trump, atual Presidente dos EUA, tenha uma visão errática da política, navegando consoante os seus impulsos, é de crer que para fazer a viagem a Hanói para se encontrar com Kim Jong-un, o suserano da Coreia, neto do grande líder e filho do querido dirigente, tenha ouvido opiniões de outros dirigentes, a começar por Michael Pompeo, atual secretário de Estado e ex-chefe da CIA.

Ao que parece todos concordaram que Trump não podia estar no país no momento em que o Cohen lhe chamou “vigarista”, “racista” e “mentiroso”. Nada que se pudesse imaginar...

Por essa razão apostaram numa cimeira que captasse a atenção dos media por uma excelente razão – um acordo com a Coreia do Norte.

Embalado por esse cenário, Trump aterrou no “Air Force One” em Hanói, a capital do arqui-inimigo de outrora, o país que infligiu aos EUA a mais humilhante derrota; talvez por isso, escolheu o Vietname para mostrar a Kim a face da reconciliação.

Trump tinha para oferecer a Kim investimentos para fazer da Coreia do Norte uma potência única e, em troca, receberia o único poder negocial que o negociador tinha, a destruição do seu arsenal nuclear.

Trump, o promitente vendedor de uma quimera, pretendia que o promitente-comprador dessa quimera em troca lhe entregasse tudo o que tinha para fazer valer a sua força negocial.

Trump, um habilidoso vendedor de campos de golfe, de resorts, de torres, na linha do nosso Xavier de Lima, enquanto Presidente dos EUA, imaginou que se prometesse a Kim Jong-un o céu, ele lhe daria em troca tudo o que ele queria.

Tratava-se, na verdade, de uma conceção muito própria de um homem de grandes negócios, mas pouco consentânea com uma negociação diplomática em que do outro lado está o representante de um povo milenar que cultiva e exacerba o nacionalismo coreano.

O problema da península coreana é bem mais complexo que o raciocínio de Trump. Do lado sul da Coreia, os EUA continuariam carregados de armas nucleares e de tropas e o Norte ficaria a vê-las e à espera que chegasse a carrada de notas para investir no país das manhãs serenas...

Trump foi a Hanói à procura de algo que muito dificilmente obteria, nem que passasse a vida a elogiar o homem de quem tão mal disse.

Kim, que tinha ameaçado afundar os EUA num mar de fogo, aceitou ir ao encontro do homem mais poderoso do mundo e ficar lado a lado para a posteridade.

Não era o bastante para ele largar o arsenal nuclear. Mas era o suficiente para ajudar o homem que tanto o elogia e aceitar aquela data, muito longe do depoimento de Cohen. A mangar parece que se entenderam os dois.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico