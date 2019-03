Tornado no Alabama mata pelo menos 23 pessoas

As autoridades norte-americanas contabilizaram 23 mortos, resultado de um tornado que assolou o condado de Lee, no estado do Alabama, causando uma "destruição catastrófica", no domingo.

O xerife do condado de Lee, Jay Jones, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que o número de mortos pode vir a aumentar, já que várias pessoas foram hospitalizadas e outras foram dadas como desaparecidas, embora o número de desaparecidos não seja ainda conhecido.

No entanto, as autoridades foram obrigadas a suspender as operações de resgate durante a noite devido à "enorme quantidade de detritos" e ao perigo de procurar por sobreviventes sem luz eléctrica. O anterior balanço apontava para 14 mortos.

De acordo com o serviço nacional de meteorologia norte-americano, este foi o primeiro tornado a alcançar um EF3 na escala de Fujita melhorada – uma escala que mede a força de um tornado segundo os danos que causa – com ventos que chegaram aos 266 quilómetros por hora, deixando um rasto de destruição com cerca de 400 metros de diâmetro.

O xerife descreveu a situação como "catastrófica". Várias casas mono familiares e caravanas ficaram destruídas. Jones acrescentou que várias pessoas foram levadas para o hospital com "ferimentos graves".

O meteorologista do estado do Alabama, Eric Snitil, escreveu no Twitter que morreram mais pessoas devido a um tornado num dia no Condado de Lee do que em todo o território dos Estados Unidos em 2018.

A Governadora do Alabama, Kay Ivey já deixou a sua mensagem de condolências no Twitter: "Os nossos corações estão com aqueles que viveram a tempestade que assolou o condado de Lee hoje". Donald Trump, ávido utilizador daquela rede social, deixou uma mensagem a pedir que os residentes sejam "cuidadosos" e que se mantenham "a salvo". "Tornados e tempestades são realmente violentos e há mais a caminho."

Na tarde de domingo, foram lançados vários alertas de tornado em vários locais dos estados do Alabama, Georgia, Florida e Carolina do Sul.

O serviço de meteorologia norte-americano previa a continuação de mau tempo severo durante o resto do dia (madrugada de segunda-feira em Lisboa), com previsão de temperaturas negativas.