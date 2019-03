PSP fiscaliza excesso de velocidade em Lisboa até domingo

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) vai realizar entre esta segunda-feira e o próximo domingo acções de fiscalização com o objectivo de reduzir o número de acidentes rodoviários devido a excesso de velocidade.

Em comunicado, a PSP, adianta que, até ao próximo domingo, a divisão de trânsito vai incidir as suas acções de fiscalização rodoviárias na detecção de condutores em excesso de velocidade, em toda a área metropolitana de Lisboa.

Com o slogan "Partilha a vida, não a velocidade", as acções da PSP visam diminuir as infracções relativas ao excesso de velocidade e o número de acidentes rodoviários.

"De referir que esta incidência de fiscalização apenas implica uma especial atenção a este tipo de infracção, no entanto esta polícia não deixará de proceder em conformidade com qualquer outra detectada", refere a PSP.

O Comando lembra que o "excesso de velocidade vem previsto no artigo 27.º do Código da Estrada, sendo punido com uma coima até 2500 euros, uma sanção acessória até dois anos, e a subtracção de um máximo de quatro pontos da carta de condução do infractor".