Em Santo Tirso, a escola também ensina a andar de bicicleta

Um projecto que visa ensinar os alunos do Primeiro Ciclo de Santo Tirso a andar de bicicleta reduziu de 43% para 14% o número de crianças que não sabem pedalar, revelou esta segunda-feira a autarquia. Denominado o "Ciclismo vai à Escola", o projecto arrancou no início do actual ano lectivo, tendo percorrido 33 instituições do 1.º Ciclo e chegado a cerca de 900 alunos.

O relatório referente ao primeiro período indica que "cerca de metade dos 43% dos alunos" que no início do projecto não sabiam pedalar já aprendeu a andar de bicicleta. No total, 253 crianças aprenderam a andar de bicicleta com a ajuda das acções do "Ciclismo vai à Escola", situando-se hoje nos 14% os que ainda não o sabem fazer. Salientando que o projecto "não se limita a ensinar a andar, mas também a conhecer as regras de segurança e de circulação pacífica na via pública", o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, citado pelo comunicado da autarquia, considerou os "números muito positivos".

"Antes do projecto, escolas como São Bento da Batalha, Quelha, Aldeia Nova e Cantim apresentavam os valores mais baixos no que diz respeito à percentagem de alunos que sabiam andar de bicicleta e, em todos os casos, ficavam aquém dos 40%", acrescenta a nota de imprensa. Fruto das acções desenvolvidas, na Escola Básica da Quelha, que figurava neste grupo, "todos os participantes das actividades sabem agora andar de bicicleta", um feito "repetido um pouco por todo o concelho nas escolas de Quintão, em Vila das Aves, na EB de Igreja, em Guimarei, na EB de Areal, na EB de Santa Luzia, na EB de Palmeira, na EB da Ribeira e no Centro Escolar da Costa", acrescenta o documento.

O "Ciclismo vai à Escola" foi implementado no início do actual ano lectivo, fruto de uma parceria entre a câmara e a Federação Portuguesa de Ciclismo, realçando a autarquia ser um projecto "pioneiro a nível nacional" e que pretende "ajudar a curar hábitos de circulação no espaço público e diminuir patologias como a obesidade infantil e o sedentarismo". As iniciativas, inseridas no Plano Municipal de Mobilidade Sustentável, vão continuar durante todo o ano lectivo.