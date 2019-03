Vai nascer uma nova praia no Alqueva

"As obras já começaram com trabalhos de terraplanagem e limpeza do terreno", indicou o presidente da câmara de Portel, José Manuel Grilo. Segundo o autarca alentejano, o projecto envolve um investimento de cerca de 400 mil euros, financiado pelo Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, ao qual se acresce uma verba superior a 100 mil euros para arranjos da zona envolvente.

A nova praia será a terceira do Alqueva, depois da abertura de outras em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz, e em Mourão, e vai situar-se "mesmo junto à aldeia da Amieira", adiantou o autarca, esperando que os trabalhos fiquem concluídos, durante o mês de Junho, a tempo da próxima época balnear.

Praia Fluvial de Mourão DR/CM Mourão Praia Fluvial de Mourão Fotogaleria DR/CM Mourão

José Manuel Grilo referiu que, após terraplanagens e limpeza do terreno, as obras incluem a colocação de areia, a criação das infra-estruturas de electricidade e água e a instalação de equipamentos de apoio.

A praia "vai ter um bar, casas de banho, equipamento de apoio para os nadadores-salvadores e os chamados apoios de praia", assim como "uma piscina flutuante para crianças", assinalou.

De acordo com o autarca, a câmara municipal vai aproveitar o projecto para melhorar também as condições de um ancoradouro e de um parque de merendas, que já existem na zona.

Trabalhos na praia fluvial da Amieira DR/CM Portel Trabalhos na praia fluvial da Amieira DR/CM Portel Fotogaleria DR/CM Portel

O município planeia criar ainda uma outra praia fluvial junto à aldeia de Alqueva, que deu o nome à albufeira, disse José Manuel Grilo, indicando que já foram iniciados os estudos e que o projecto será concretizado no próximo ano.

As futuras praias fluviais são "um investimento estruturante", considerou, mostrando-se optimista em relação à possibilidade de se atraírem mais visitantes "não só para o concelho, mas para todo o Alentejo".

Foto Vista da praia fluvial de Monsaraz DR/CM

"Temos de utilizar, da melhor forma, as potencialidades do Alqueva em termos turísticos, já que não temos regadio no concelho, porque estamos numa zona de serra", acrescentou.