Saltos, adrenalina e crowdsurfing moveram multidões para ver os The Prodigy em Portugal. O PÚBLICO relembra alguns momentos dos fãs da banda de Keith Flint no último concerto em solo nacional em 2018 no North Music Festival. Mais atrás, a banda britânica passou em 2010 no festival Paredes de Coura e repetiu presença na Alfândega do Porto, em 1997, no Festival Imperial.