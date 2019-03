Acções da Benfica SAD sobem 10% e atingem máximo de cinco anos

Depois da vitória por 1-2, no passado sábado, frente ao FC Porto, as acções da SAD benfiquista subiram esta manhã de segunda-feira 10% para máximos de 2014. Cada título das "águias" passou a valer 2,9 euros, em contraste com os 70 cêntimos do Sporting e os 66 cêntimos do FC Porto.

Para além de ter assumido a liderança no campeonato com o triunfo no Estádio do Dragão, as “águias” divulgaram os resultados financeiros do primeiro semestre do exercício de 2018/2019. O Benfica registou 14 milhões de euros de lucro no primeiro semestre fiscal, valor superior ao dos rivais FC Porto (7,1 milhões) e Sporting (6,4 milhões).

A mais recente valorização das acções da SAD benfiquista colocam o título a uma cotação que não era atingida desde Abril de 2014. A presente época tem registado várias subidas abruptas no valor das acções benfiquista. A primeira registou-se ainda em Agosto, fase em que o Benfica lutava pelo acesso à Liga dos Campeões. Depois do empate na Turquia frente ao do Fenerbahçe, a cotação dos títulos "encarnados" subiu 11,67%, para os 2 euros por acção.

Desde o início do ano, a SAD benfiquista soma uma valorização de 75,74% nos títulos, tornando 2019, até agora, no ano com maiores subidas desde 2013.

"Dragões" experienciam efeito oposto

Por seu turno, e depois da derrota caseira frente às "águias", o FC Porto assistiu a uma desvalorização dos títulos da SAD. As acções portistas estavam esta manhã de segunda-feira a descer 5,71% para 0,66 euros. No total, 144 títulos trocaram de mãos, um valor muito abaixo da média diária de 1.634 transacções. ​A 1 de Março, os títulos "azuis e brancos" valiam 0,70 euros.