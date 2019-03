“Figgy” quebrou enguiço num “torneio difícil” em Omã

Em Dezembro, Pedro Figueiredo iniciou a sua primeira época no European Tour (2018/2019) com o 23.º lugar no Afrasia Bank Mauritius Open (ilhas Maurícias), na semana seguinte foi 48.º no South African Open (África do Sul) e depois, no mesmo país, falhou o cut no Alfred Dunhill Championship.

Este ano jogara já quatro torneios sem nunca garantir presença no fim-de-semana, numa série negativa que foi interrompida no II Oman Open (1,5 milhões de euros em prémios), no Al Majouf Golf, em Mascate, capital do Sultanato de Omã.

“Figgy” concluiu ontem esta prova no 58.º lugar, com um total de 295 pancadas (71-77-76-71), 7 acima do Par, tantas como John Catlin (76-72-73-74), dos EUA, e Paul Dunne (74-74-74-73), da Irlanda. O prémio monetário para o português foi de €4.459.

“Foi um torneio difícil devido ao vento”, contou ao GolfTattoo. “Fez muito vento, sobretudo na segunda e na quarta voltas. Eu joguei bem durante as quatro voltas mas não consegui fazer um bom resultado. A terceira volta foi aquela que mais me prejudicou, pois tive vários greens a três putts e acabei por fazer +4 em condições acessíveis.”

Ricardo Melo Gouveia também participou neste torneio, mas falhou o cut por quatro pancadas, tendo somado 152 (74-78) e terminado nos 95.ºs. Foi em Omã que Melo Gouveia se sagrou o n.º 1 do Challenge Tour em 2015, vencendo neste mesmo campo a prova de encerramento dessa época, o NBO Golf Classic Grand Final.

Kurt Kitayama venceu para o seu segundo título do ano no European Tour, a juntar ao Afrasia Bank Mauritius Open. O norte-americano somou 281 (66-74-71-70), 7 abaixo do Par, deixando à distância mínima o espanhol Jorge Campillo (69-78-66-69), o francês Clément Sardet (71-71-70-70), o paraguaio Fabrizio Zanotti (71-69-68-74) e o alemão Maximilian Kieffer (69-70-71-72).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ricardo ocupa presentemente a 162.ª posição na Race to Dubai, com 40.7 pontos e €23.729 em prémios acumulados; Figgy é 164.ª com 40.1 e €20.381 em prémios. A tabela é liderada pelo irlandês Shane Lowry com 1258.6 pontos.

Os dois portugueses competem a partir de quinta-feira no Commercial Bank Qatar Masters, no Doha Golf Club.

Veja mais em www.golftattoo.com