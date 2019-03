“Dani” volta a vencer e está invicto no Drive Tour

O 2.º Torneio Drive Tour – CN Jovens reuniu este fim de semana no campo Dom Pedro Pinhal, em Vilamoura, 110 jovens golfistas que competiram nos respetivos escalões etários feminino e masculino.

Um evento que viu três atletas do CG Miramar repetirem o triunfo de Janeiro no 1.º Torneio, no Penina Hotel & Golf Resort, também no Algarve. Foram eles Daniel Rodrigues (Sub18), Alberto Costa Marques (Sub14) e, em raparigas, Ana Rodrigues (Sub14), irmã do primeiro.

Um trio que reforça as lideranças nos seus rankings etários, passando a somar 700 pontos (350 por vitória). A época regular deste circuito que elege os campeões nacionais nos escalões jovens compõe-se de seis torneios. Em Novembro joga-se a Grande Final, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

Os outros vencedores em stroke play do 2.º Torneio foram João Miguel Pereira (Quinta do Peru), em Sub16, e Tomás Araújo (CG Miramar), em Sub12; e, em raparigas, Maia Samuelsson (Quinta do Lago), em Sub18, e Sofia Sá (Quinta do Peru), em Sub16.

RAPAZES

Sub18

Daniel Rodrigues, campeão nacional Sub16 em 2018, encerrou o 2.º Torneio Drive Tour da mesma forma que o Internacional Amador de Portugal de há duas semanas: com o primeiro lugar.

“Dani” venceu com um total de 141 (73-68), 3 abaixo do Par, e deixou Lucas Azinheiro (72-75), do CG Vilamoura, líder no primeiro dia, a seis pancadas de distância. Bruno Vicente (CG Vilamoura) foi terceiro com 150 (73-77).

Lucas Azinheiro foi 2.º no stroke play mas venceu em net © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

Sub16

Em Sub16, na prova mais equilibrada do torneio, João Miguel Pereira, da Quinta do Peru, totalizou 154 (78-76), +10, para ganhar com a vantagem mínima sobre Diogo Mealha (78-77), de Miramar. Ricardo Serpa (Vilamoura) foi terceiro com 156 (80-76).

Jamie Mann (CG Vilamoura), líder no primeiro dia em Sub16 e vencedor do 1.º Torneio, não jogou este domingo, por não ter conseguido adiar a viagem que tinha marcada para a sua Escócia natal.

Sub14

Em Sub14, o CG Miramar colocou cinco jogadores no top-5. Alberto Costa Marques, vice-campeão do escalão em 2018, somou um agregado de 152 (74-78), +8, para ganhar com quatro à melhor sobre João Iglésias (83-73), que fez hoje a melhor volta da prova.

Seguiram-se Pedro Freitas (83-78) e Pedro Sousa Machado (79-82), empatados na terceira posição com 161 (+12). E Afonso Rodrigues foi quinto com 163 (83-80).

Sub12

Tomás Araújo, campeão nacional Sub12 em 2018, quer revalidar o título e hoje venceu no mesmo escalão com 154 (78-76), +10. Markús Marelsson, da Quinta do Vale, foi segundo com 157 (81-76) e Rodrigo Santos (Quinta do Lago) e João Alves (CG Vilamoura) – vencedor do 1.º Torneio – foram terceiros com 163.

RAPARIGAS

Nas provas de raparigas, em Sub18, Sub16 e Sub14, as lÍderes do primeiro dia não só confirmaram os primeiros lugares como ampliaram a vantagem final sobre as mais diretas concorrentes.

Sub18

A sueca Maia Samuelsson, ausente do 1.º Torneio, estreou-se este ano no circuito dando à Quinta do Lago o segundo triunfo em Sub18, depois do de Filipa Capelo em Janeiro na Penina.

Com 158 (80-78), 14 acima do Par, deixou Inês Pereira (165, 83-82), de Miramar, a sete pancadas de distância. Teresa Alves (171, 84-87), do Oporto, foi terceira com 171.

Maia Samuelsson © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

Sub16

Em Sub16, e em relação ao 1.º Torneio, houve uma troca nos dois primeiros lugares envolvendo as duas maiores “craques” da Quinta do Peru Golf & Country Club. Desta vez foi Sofia Sá a vencer e Leonor Medeiros a ficar na segunda posição, no 1.º Torneio tinha acontecido o inverso.

Sofia Sá somou 157 (79-78), +13, e Leonor Medeiros 166 (90-76), +22. A campeã nacional em título no escalão, Rita Costa Marques, de Miramar, foi terceira com 167 (84-83) e açoriana Ivete Rodrigues (Verdegolf) terminou na quarta posição com 170 (81-89).

Sub14

Em Sub14, Ana Rodrigues averbou a sua segunda vitória do ano no circuito e reforçou a candidatura a bicampeã nacional no escalão.

Apenas uma pancada a separava de Constança Mendonça aos 18 buracos, mas acaba por deixar a atleta do CG Jamor a nove pancadas de distância, com 161 (80-81). Luciana Reis, do clube Orizonte, foi terceira com 176 (88-88).

