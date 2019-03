Morreu Keith Flint, punk, incendiário, vocalista dos The Prodigy

Morreu Keith Flint, vocalista dos The Prodigy, banda inglesa que injectou violência punk na música electrónica dançável e gerou êxitos como Firestarter e Breathe. A notícia é avançada por vários meios de comunicação, entre os quais o Guardian e a BBC.

Flint foi encontrado morto em casa, em Dunmow, Essex, Inglaterra. Tinha 49 anos.

A polícia de Essex foi chamada à casa do músico às 8h40 desta segunda-feira. "Infelizmente, um homem de 49 anos foi declarado morto no local”, disse um porta-voz da polícia, sem identificar a vítima. “A morte não está a ser tratada como suspeita.”

Os Prodigy apareceram na cena rave underground no início dos anos 1990. Gradualmente, introduziram elementos do rock e do punk, o que lhes permitiu conquistar outros públicos e vender mais de 20 milhões de discos. Keith Flint começou como dançarino do grupo, mas acabaria por assumir o microfone – e logo com megasucessos como Firestarter.

"Com a sua estética punk, de cabelo espetado, e olhar intenso, Flint tornou-se uma das figuras musicais mais icónicas do Reino Unido nos anos 1990", escreve o Guardian.

Em Novembro de 2018, a banda inglesa lançou No Tourists, o sétimo álbum de estúdio da sua carreira.

Os Prodigy actuaram no festival Imperial ao Vivo, na Alfândega do Porto, no primeiro concerto em Portugal, em 1997. Voltaram em 2015 para um concerto no Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, e Mário Lopes descrevia no PÚBLICO essa aparição desta forma: "Olhamos para o palco e pouco conseguimos distinguir entre as 'flashadas' de luz. Olhamos para os ecrãs e também nada se distingue: a imagem vem num preto e branco em que surgem recortadas silhuetas vagas. Não vemos, mas ouvimos. O som frenético e diabólico de uma rave em roda livre, de um concerto punk apocalíptico, de um concerto rock (estão lá baixo, guitarra e bateria) que é também electrónica de sintetizadores sinistros e ritmos quebrados."​ Regressaram a Portugal no ano passado para actuaram no North Music Festival, na Alfândega do Porto.