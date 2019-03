António Costa vai a O Programa da Cristina no dia de Carnaval

"Já conhece o primeiro-ministro. Agora, prepare-se para conhecer o homem". Assim começa o vídeo promocional publicado por Cristina Ferreira na sua conta da rede social Instagram. António Costa é o convidado de honra de O Programa da Cristina, da SIC, na próxima terça-feira, 5 de Fevereiro, dia de Carnaval.

O primeiro-ministro vai ser o quarto político a visitar a "casa" da apresentadora. Desde a estreia, no dia 7 de Janeiro, Cristina Ferreira já recebeu inúmeras personalidades, entre as quais a líder do CDS, Assunção Cristas, o antigo líder do PSD e actual comentador, Luís Marques Mendes e a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.

Recordamos que, apesar não marcar presença nos estúdios de Carnaxide, o Presidente da República entrou em directo por telefone na estreia do programa para lhe desejar felicidades, apanhando a apresentadora – e os telespectadores – completamente de surpresa.

Cristina Ferreira atingiu os melhores resultados da manhã da SIC desde 2002 e colocou a estação a vencer nos dias úteis. Pela primeira vez em 12 anos e meio, a estação ganhou a guerra pelas audiências, conseguindo ultrapassar a TVI no mês de Fevereiro.