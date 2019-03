Como é a vida de um dirigente associativo da Universidade de Aveiro?

No ano em que se celebram os 45 anos da Universidade de Aveiro e os 40 da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), os estudantes quiseram mostrar como são as suas vivências: para isso, criaram uma websérie sob o mote “40 anos de acções, 40 anos de mudança, 40 anos de histórias que culminam na vida académica na prática". Depois do primeiro episódio, dedicado aos grupos académicos, como o grupo de teatro e a tuna, chega agora o segundo, focado no associativismo e representatividade estudantil. Este vídeo, escreve ao P3 Francisco Coelho, vice-presidente da AAUAv, quer "demonstrar a singularidade do projecto associativo aveirense", acompanhando o dia-a-dia dos dirigentes associativos, tanto da direcção da associação académica como dos núcleos dos diversos cursos da universidade — e até mostra como nasceu o hino da academia aveirense. Agora, resta esperar pelas cenas dos próximos episódios — os últimos capítulos, dedicados à vida boémia, à inovação e a casos de sucesso, prometem.

Gostas de fotografar e tens uma série que merece ser vista? Não consegues parar de desenhar, mas ninguém te liga nenhuma? Andas sempre com a câmara de filmar para produzir filmes que não saem da gaveta? Sim, tu também podes publicar no P3. Sabe aqui o que tens de fazer.