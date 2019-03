O cartaz da Romaria d'Agonia pode ser teu — e vale 500 euros

A comissão de festas da Romaria d'Agonia, em Viana do Castelo, decidiu este ano não estabelecer tema para a elaboração do cartaz, "deixando falar mais alto a criatividade" dos concorrentes que já podem apresentar propostas.

"Todos os anos há um tema base, obrigatório, que anuncia a Romaria em todo o mundo. Este ano, decidimos dar criatividade total, sem qualquer requisito obrigatório, além de, como é óbvio, ter de retratar a Romaria e tudo à sua volta", explica a comissão de festas em nota enviada à imprensa.

De acordo com o regulamento publicado no site da VianaFestas, entidade que organiza a romaria da capital do Alto Minho, o prazo para a entrega de trabalhos termina a 30 de Abril, pelas 17h. Cada concorrente, nacional ou estrangeiro, pode apresentar até duas propostas de cartaz.

O concurso vai seleccionar "um cartaz original que divulgue a romaria Senhora d"Agonia a nível nacional e internacional", sendo aberto a "todos os interessados que desejem concorrer quer individualmente, quer em equipas". O regulamento define ainda que as propostas "pertencem à VianaFestas, até à publicação das mesmas na exposição dedicada ao efeito", pelo que os autores "não podem, até essa data, divulgá-los através de qualquer meio".

Nos critérios de avaliação, o júri, composto por nove elementos, vai premiar a "adequação, a eficácia da mensagem ao tema do concurso, a originalidade e criatividade, a qualidade técnica e estética". O vencedor receberá "um prémio de 500 euros e terá a sua criação espalhada pelo mundo para apresentar a maior romaria portuguesa".

Desde 2010 que o cartaz oficial da Romaria d"Agonia é escolhido através de concurso. Em 2018, a beleza da mulher e do traje regional do concelho foi o tema escolhido para o concurso que recebeu 65 propostas. Em edições anteriores, o concurso incluía o "espírito" da festa datada da primeira década do século XX, "a alegria e a vida" que caracterizam a romaria e a imagem da capela da Senhora d'Agonia, a santa padroeira dos pescadores. Em 2019, a Romaria de Nossa Senhora d'Agonia decorre, em Viana do Castelo, de 16 a 20 de Agosto.