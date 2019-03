Há um jogo que quer tornar miúdos (e graúdos) em peritos na menstruação

Apesar de nos últimos anos se ter verificado uma mudança na forma como falamos da menstruação, quer queiramos quer não ainda existe um estigma à volta do período, inclusive quando se fala do assunto com crianças. O The Period Game, um jogo didáctico criado pelos designers americanos Daniela Gilsanz e Ryan Murphy, quer mudar a forma como educamos os mais novos acerca de todas as questões relacionadas com a menstruação.

A ideia nasceu quando o par frequentava a Rhode Island School of Design em 2014. Durante o percurso académico, perceberam que existia alguma dificuldade em discutir o tema, mesmo entre jovens de vinte e poucos anos e num meio como a faculdade. Idealizaram então um jogo pronto a derrubar preconceitos, cujo primeiro protótipo gerou algum burburinho nos meios de comunicação social norte-americanos já em 2016. Só este ano, porém, é que os criadores decidiram lançar uma nova versão do jogo no Kickstarter (um site internacional de financiamento colectivo que apoia projectos inovadores) para tentar que o projecto vença no mercado.

Nos últimos dois anos, os designers ajustaram e testaram o jogo para o preparar para o fabrico. Sob o mote "learn to go with the flow" ("aprende a ir com o fluxo", numa tradução livre), o The Period Game consiste num tabuleiro circular com uma peça central que representa o sistema reprodutor feminino, 24 berlindes vermelhos, roxos e rosa claro e várias peças para os jogadores avançarem no tabuleiro como roupa interior para a menstruação, almofadas, pensos higiénicos, tampões ou copos menstruais.

Para jogar, os participantes têm de torcer o ovário tridimensional para soltar um berlinde que vai iniciar a ronda pelo tabuleiro. "Saiu-te um berlinde vermelho? Parabéns! Veio-te o período. Um berlinde rosa claro? Avanças uma 'casa' e jogas uma carta adequada. Um berlinde roxo? Tiveste um pequeno acidente! Vai à próxima enfermaria e fica sem jogar uma vez", explica a descrição do projecto no Kickstarter. "O objectivo do jogo é tornar-te um 'pró' em período. Ganhas o The Period Game se fores a primeira pessoa a completar todo o percurso à volta", lê-se na explicação.

O tabuleiro tem quatro tipos de "casas" que representam as diferentes fases do ciclo menstrual de aproximadamente quatro semanas (entre elas, ovulação ou tensão pré-menstrual). No seu modelo actual, existem ainda quatro tipos de "cartões de protecção do período", como tampões e copos menstruais, e 11 "cartões de síndrome pré-menstrual" que oferecem conselhos para que as mulheres enfrentem com mais facilidade os seus efeitos como "tomar um banho quente" ou "beber muita água". Por fim, existem ainda várias peças para os jogadores como "roupa interior para a menstruação" e "almofadas". O kit inclui ainda um livro educativo sobre o tema e algumas cartas surpresa porque "as coisas nem sempre correm como esperas".

O jogo tem como principal público-alvo jovens pré-adolescentes, mas promete oferecer uma experiência educacional para qualquer um que decida que pode aprender um pouco mais sobre o corpo feminino — os pais e os professores também são encorajados a jogar. O The Period Game também quer promover um ambiente livre de tabus e fazer com que os jovens se sintam mais à vontade ao dizer palavras como tampão e período.

A importância de quebrar o tabu

Um estudo de 2014 promovido pelo programa britânico Betty for Schools que auscultou 2000 mulheres de várias idades no Reino Unido concluiu que 76% das jovens inquiridas entre os 16 e os 24 anos ficaram constrangidas quando foram surpreendidas pelo período na escola, e um pouco menos de metade não sabia o que estava a acontecer na sua primeira menstruação.

"Acreditamos que a melhor maneira de mudar a conversa sobre o período é melhorar a maneira como ensinamos o tema", consideram os criadores. "Nos anos que passámos a trabalhar no The Period Game, ouvimos meninos e meninas a gritar 'eu só quero a minha menstruação', respondemos a todas as perguntas sobre copos menstruais e até ensinamos umas coisas a alguns homens casados de 40 anos. No fundo, sabemos que este jogo pode ajudar a moldar a forma como a próxima geração fala sobre a menstruação."

Foto Algumas crianças a jogar o The Period Game THE PERIOD GAME

Para já, o jogo está disponível para pré-encomenda, mas só conseguirá o financiamento do Kickstarter se atingir o objectivo dos 35 mil dólares (cerca de 31 mil euros) até 6 de Março — até ao momento faltam pouco mais de 3 mil dólares (2500 euros). Com este valor, a dupla criativa espera produzir uma primeira linha de jogos para levar o produto para o mercado.

Cartas surpresa, um jogo grátis ou uma saca de pano são algumas das recompensas que os investidores podem receber, dependendo do valor que quiser doar. A partir dos 39 dólares, quem contribuir pode oferecer o jogo a uma escola à sua escolha. Aos mil dólares o site afirma que te tornas um verdadeiro apoiante do jogo: "Recebes cinco cópias assinadas do The Period Game, uma saca de pano e vamos doar 20 jogos a escolas. E ainda recebes a nossa eterna gratidão", prometem.