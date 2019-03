Cimeira Trump-Kim

No segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, em Hanói, Vietname, terão sido falados assuntos como a desnuclearização, a retiradas das sanções e um diálogo contínuo. A cimeira terminou repentinamente com o almoço de trabalho cancelado sem um acordo assinado ou uma declaração política comum. Segundo Trump, Kim teria dito estar disposto a desactivar o reactor nuclear de Yongbyon, a maior central nuclear do país, mas em troca pretendia a suspensão de todas as sanções aplicadas à Coreia do Norte, algo que o presidente norte-americano declarou não poder fazer. Pyongyang desistiria de todos os seus programas nucleares e de mísseis, pedindo a remoção do chapéu-de-chuva nuclear dos EUA sobre os seus aliados asiáticos, Coreia do Sul e o Japão. Eram muitos pedidos.

Trump poderá ter imaginado que iria conseguir fazer com Kim o que faz diariamente com o seu pessoal na Casa Branca. Se o acordo tivesse sido assinado talvez se despedisse de Kim com um impessoal tweet, ou talvez fizesse disso um espectáculo mediático. Mas não foi desta! Dentro dos EUA, continua fundamentalmente a fazer o que quer, mas no exterior vai encontrando quem tenha coragem de lhe dizer “não”. Resta saber se o processo negocial entre Donald Trump e Kim Jong-un levará algum dia a um resultado concreto.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Portugal e a Europa

Pierre Moscovici, comissário para os assuntos económico - financeiros da União Europeia, fez uma análise do comportamento de Portugal nestas áreas, acentuando as deficiências que permanecem, a este nível, no nosso país. O que me parece estranho é que nesta análise sejam "ignorados" os constrangimentos que a União Europeia impõe, continua a impor, ao nosso país. Não é novidade para ninguém que a recusa da renegociação da dívida (tema que devia partir das próprias instâncias europeias) seria imprescindível para que o nosso país pudesse crescer de forma sustentável...Também as irrealistas imposições, quanto ao défice, acarretam a necessidade das famosas "cativações" que, em bom português, significam um insustentável espartilho para o imprescindível investimento público em áreas vitais (Serviço Nacional de Saúde, obras públicas imprescindíveis, investimento em condições que tornem possível uma melhoria sustentada do nível de vida das camadas desfavorecidas, que permanece próximo da estagnação) etc...

Estamos a atravessar um tempo em que ou há audácia para ultrapassar contingências que inevitavelmente levarão à interrupção dos progressos alcançados, ou a breve trecho será inevitável a tomada de consciência que " foi poucochinho" face ao muito que ficou por fazer... Nunca houve milagres sem arrojo e se não tivermos a competência e a coragem imprescindíveis, a "geringonça" nunca dará o salto qualitativo indispensável.

Ana Maria Mota, Porto