Câmara dos Representantes quer investigar se Trump obstruiu a Justiça

O congressista do Partido Democrata que preside à Comissão de Justiça da Câmara de Representantes dos Estados Unidos anunciou que vai pedir documentos de mais de 60 pessoas e organizações, na segunda-feira, como parte de uma investigação sobre se o Presidente Donald Trump obstruiu a justiça e cometeu abusos de poder.

Jerrold Nadler disse no programa This Week, da televisão ABC, que a sua comissão está interessada em documentos do Departamento de Justiça, do filho do Presidente, Donald Trump Jr., e do responsável pelas finanças da organização Trump, Allen Weisselberg. "O nosso trabalho é proteger o Estado de direito", disse Nadler.

Esta investigação faz parte da política prometida pelo maioria democrata na Câmara dos Representantes de escrutinar a vida de Trump, tanto enquanto empresário como enquanto Presidente.

"Parece bastante claro que o Presente obstruiu a justiça", afirmou Nadler. Mas é demasiado cedo para dizer se é possível avançar para um processo de impeachment, disse. "Antes de avançar para isso, é preciso persuadir os cidadãos americanos de que o impeachment deve acontecer", explicou.

Como justificativos para o afastamento do Presidente, Nadler citou o despedimento do ex-director do FBI James Comey, que estava a investigar a interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016 e o possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. Essa investigação foi depois assumida pelo procurador especial Robert Muelller, que deverá entregar os resultados do seu trabalho ao Departamento de Justiça dentro de algumas semanas.