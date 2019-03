O fotógrafo grego da Reuters foi vencedor do World Press Photo em 2000, do prémio Bayeux-Calvados em 2002, fotógrafo do ano para o jornal britânico The Guardian em 2015, e foi distinguido com o Pulitzer em 2016, pelo seu trabalho sobre a crise dos refugiados. Morreu neste sábado vítima de cancro, aos 58 anos.