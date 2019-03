Sporting defronta Veszprém nos "oitavos" da Champions

O Sporting defronta os húngaros do Veszprém nos oitavos-de- final da Liga dos Campeões de andebol, após a formação treinada pelo ex-jogador do FC Porto David Davis ter terminado no segundo lugar do Grupo A.

Os "leões", bicampeões nacionais, tornaram-se a primeira equipa portuguesa a chegar a esta fase da competição no presente formato, ao superarem no "play-off" os romenos do Dínamo Bucareste, ficando a aguardar o desfecho da fase de grupos.

O Veszprém venceu no terreno dos polacos do Vive Kielce, por 36-35, e assegurou o segundo lugar na "poule" A, com 20 pontos, a quatro dos espanhóis do FC Barcelona Lassa e com mais um do que os montenegrinos do Vardar, num agrupamento em que os franceses do Montpellier, actuais campeões da Europa, não foram além do sétimo lugar.

O Veszprém foi finalista vencido da "Champions" em 2001/02, 2014/15 e 2015/16, tal como o ABC de Braga, em 1993/94, ainda no formato a eliminar e sem fase de grupos.