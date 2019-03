Sp. Braga volta aos triunfos com um golo nos descontos

O Sp. Braga quebrou neste domingo um ciclo de três derrotas (duas na Liga e uma na Taça de Portugal), com um triunfo sobre o Rio Ave, em Vila do Conde, já no tempo de compensação (1-2). Os minhotos ficam, assim, a cinco pontos do segundo lugar, após a 24.ª jornada.

Foi uma vitória arrancada a ferros, diante de um Rio Ave que averbou o terceiro desaire consecutivo. Os vila-condenses, que tiveram em Ronan, Galeno, Carlos Júnior e Bruno Moreira elementos de tracção à frente, raramente conseguiram importunar os visitantes no primeiro tempo, mas também não passaram por grandes apuros nesse período: um remate de Dyego Sousa e outro de Fransérgio, sem particular perigo, ilustraram os momentos de maior frisson.

No reatamento da partida, porém, o Rio Ave fez mossa. Numa jogada que começou no corredor esquerdo, Bruno Moreira libertou para Carlos Júnior e o brasileiro, reforço de Inverno, disparou de primeira, à entrada da área, para surpreender Tiago Sá (49').

O Sp. Braga precisava de reagir e as soluções saíram do banco. Abel Ferreira lançou João Novais aos 61' (Palhinha), Murilo aos 72' (Ricardo Horta) e Paulinho aos 73' (Raul Silva), alargando a frente de ataque. Nessa altura, os minhotos já estavam em superioridade numérica, graças à expulsão de Jambor, por duplo amarelo (56'), e chegariam ao empate aos 77': Marcelo Goiano cruzou do lado direito e Paulinho finalizou de primeira.

O Rio Ave, mesmo em inferioridade, voltou a carregar pela esquerda e ameaçou o 2-1, quando Galeno correspondeu de cabeça a um cruzamento de Fábio Coentrão. A bola bateu em cheio na trave, como que a devolver a sorte do jogo ao Sp. Braga. E aos 90+1', numa jogada de insistência bastante confusa, João Novais consegue o cruzamento na área vila-condense, Coentrão tenta o corte e facilita o remate cruzado a Wilson Eduardo, para o golo do triunfo.